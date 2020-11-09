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Wall Street i Rewolucja Bolszewicka. Wywiad z A.C. Suttonem.
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425 views • November 09, 2020
W historii powszechnej uczonej w szkołach podstawowych a nawet na studiach istnieją białe plamy, których nikt nie chce dotykać. Jedną z największych jest proces przeprowadzenia rewolucji bolszewickiej w Rosji. Według oficjalnej historii głównego nurtu Trocki i później Lenin udali się do szarganej protestami Rosji by wraz kilkoma tysiącami rewolucjonistów, oddanych sprawie, przeprowadzić rewolucję. Dalej możemy się dowiedzieć, iż rewolucję tą przeprowadzili ustanawiając pierwszy socjalistyczny kraj na świecie. Kręgosłup tej historii jest prawdziwy i nie ma sensu z nim polemizować. Natomiast proste pytania, np skąd rewolucjoniści mieli środki na przeprowadzenie rewolucji, dlaczego blok anglo-amerykański i Niemcy współpracowali przy przerzucaniu rewolucjonistów do Rosji, co robiły wojska amerykańskie w Syberii, dlaczego kapitał zachodni odbudował sowiecką Rosję, pozostają do dziś bez odpowiedzi.
Przynajmniej na część tych pytań możemy odpowiedzieć sobie po obejrzeniu poniżej zamieszczonego, krótkiego wywiadu z Anthonym C. Suttonem, brytyjskim ekonomistą, historykiem i pisarzem, który pracując dla Instytutu Hoowera/Uniwersytet Stanforda badał temat m.in. rewolucji i porewolucyjnej Rosji.
Więcej informacji: http://www.prisonplanet.pl/multimedia/film_wall_street_i,p1935671360
Przynajmniej na część tych pytań możemy odpowiedzieć sobie po obejrzeniu poniżej zamieszczonego, krótkiego wywiadu z Anthonym C. Suttonem, brytyjskim ekonomistą, historykiem i pisarzem, który pracując dla Instytutu Hoowera/Uniwersytet Stanforda badał temat m.in. rewolucji i porewolucyjnej Rosji.
Więcej informacji: http://www.prisonplanet.pl/multimedia/film_wall_street_i,p1935671360
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