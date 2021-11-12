Два укола и ваше добровольное согласие: что это значит и почему это важно?

Перед Гневом 7 followers Follow 4 Share Add to... Share Report

1534 views • November 12, 2021





Откр. 6:1-2: "И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить."



Лук - греч. τοξον

Транслитерация: токсон

Произношение: тόксοн

Греч. Токсон - это лук. Греческие лучники мазали стрелы ядом.



Из греч. слово перекочевало в латынь - токсикус. И уже там получило смысл - отравленный.



С латыни перекочевало в английский (и русский) - токсик, токсичный, со значением - ядовитый, отравленный.



Даллаская семинария трактует этого всадника, как грядущего Антихриста идущего с луком, но без стрел. Т.е. приходящего к власти мирным путём, но в последствии несущего пагубу.



В этом отрывке из Откровения мы видим лук, как отраву, токсин. Несет «мирное лечение», а принесёт пагубу/отраву/яд? Предлагает сохранить жизнь, но в итоге принесет ее потерю?



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Упомянутые в видео документы, которые всегда можно связать в одну логическую цепочку чтобы понять к чему уже давно готовили спящий в матрице т.е. лежащий во лжи, мир:



1. Решение Верховного суда США от 2013 года .

https://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf

https://telegra.ph/Esli-DNK-cheloveka-geneticheski-izmenena-cherez-vakcinu-to-vas-mozhno-zapatentovat-07-12



2. Картахенский протокол по биобезопасности в завуалированном виде фиксирующий право на генетические эксперименты над любыми формами “биологического разннобразия”, к которому принадлежат также люди



3. Патент Pfizer для дистанционного отслеживания контактов всех привитых людей по всему миру.



4. Патент Майкрософт WO2020 060606 - КРИПТОВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ДАННЫЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ



#перед_гневом #восхищение_церкви #второе_пришествие_Христа #апокалипсис

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Email для предложений по служению - Интересное наблюдение для размышления тем кто любит копать Писание чуть глубже в это последнее время.Откр. 6:1-2: "И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить."Лук - греч. τοξονТранслитерация: токсонПроизношение: тόксοнГреч. Токсон - это лук. Греческие лучники мазали стрелы ядом.Из греч. слово перекочевало в латынь - токсикус. И уже там получило смысл - отравленный.С латыни перекочевало в английский (и русский) - токсик, токсичный, со значением - ядовитый, отравленный.Даллаская семинария трактует этого всадника, как грядущего Антихриста идущего с луком, но без стрел. Т.е. приходящего к власти мирным путём, но в последствии несущего пагубу.В этом отрывке из Откровения мы видим лук, как отраву, токсин. Несет «мирное лечение», а принесёт пагубу/отраву/яд? Предлагает сохранить жизнь, но в итоге принесет ее потерю?====================Упомянутые в видео документы, которые всегда можно связать в одну логическую цепочку чтобы понять к чему уже давно готовили спящий в матрице т.е. лежащий во лжи, мир:1. Решение Верховного суда США от 2013 года .2. Картахенский протокол по биобезопасности в завуалированном виде фиксирующий право на генетические эксперименты над любыми формами “биологического разннобразия”, к которому принадлежат также люди https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/cartagena.pdf 3. Патент Pfizer для дистанционного отслеживания контактов всех привитых людей по всему миру. http://protivkart.com/main/18646-patent%20pfizer%20dlya%20distancionnogo%20otslezhivaniya%20kontaktov%20vseh%20privityh%20lyudey%20po%20vsemu%20miru.html 4. Патент Майкрософт WO2020 060606 - КРИПТОВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ДАННЫЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606& ;tab=PCTBIBLIO#перед_гневом #восхищение_церкви #второе_пришествие_Христа #апокалипсис-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Мы на Ютуб - https://www.youtube.com/channel/UClxKZQRQfLbtaY6Qyuj97hw Мы в Телеграм - https://t.me/Pered_GnevomEmail для предложений по служению - [email protected] Keywords vaccinationpandemicapocalypsesecond coming of christchurch rapture

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