Protocolo de Iodo | Lugol 5%

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
As constatações científicas sobre a solução de Lugol indicam que ela é uma ferramenta útil e eficaz para uma variedade de aplicações, incluindo o diagnóstico e tratamento de distúrbios da tireoide, prevenção de doenças em áreas com deficiência de iodo, como antisséptico e antimicrobiano, e como reagente no laboratório. O Iodo ajuda a sintetizar os hormônios da tireoide e regula a produção de estrogênio nos ovários. Previne doenças cardíacas. Neutraliza íons de hidroxilo e hidrata as células; ativa os receptores das hormonas e ajuda a prevenir algumas formas de cancro; previne a doença fibrocística da mama. Auxilia a função imunológica, destrói os patógenos, bolores, fungos, parasitas e malária. É anti-mucolítico (o que significa que reduz o muco e o catarro).