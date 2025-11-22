BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Protocolo de Iodo | Lugol 5%
MMS E CDS VÍDEOS
28 followers
5 views • 1 day ago

As constatações científicas sobre a solução de Lugol indicam que ela é uma ferramenta útil e eficaz para uma variedade de aplicações, incluindo o diagnóstico e tratamento de distúrbios da tireoide, prevenção de doenças em áreas com deficiência de iodo, como antisséptico e antimicrobiano, e como reagente no laboratório.  O Iodo ajuda a sintetizar os hormônios da tireoide e regula a produção de estrogênio nos ovários. Previne doenças cardíacas. Neutraliza íons de hidroxilo e hidrata as células; ativa os receptores das hormonas e ajuda a prevenir algumas formas de cancro; previne a doença fibrocística da mama. Auxilia a função imunológica, destrói os patógenos, bolores, fungos, parasitas e malária. É anti-mucolítico (o que significa que reduz o muco e o catarro).

Keywords
imunidadelugoliodotireoideiodeto de potassio
