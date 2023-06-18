18.06.2023 Хорошеет год от года жизнь нашего народа (Выпуск №266. Часть 1 (2))

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brighteon.com Часть
1 https://www.brighteon.com/b930291d-ef58-4b7a-ab79-c189b87b653f
brighteon.com Часть
2 https://www.brighteon.com/2afd11d8-f67d-4ddd-9831-fa99c217e2bd
ru.vera77.com Часть 1 http://ru.vera77.com/article/18062023-horosheet-god-ot-goda-zhizn-nashego-naroda-vypusk-266-chast-1-1
ru.vera77.com Часть 2 http://ru.vera77.com/article/18062023-horosheet-god-ot-goda-zhizn-nashego-naroda-vypusk-266-chast-1-2
vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/18062023-horosheet-god-ot-goda-zhizn-nashego-naroda-vypusk-266-chast-1-1
vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/18062023-horosheet-god-ot-goda-zhizn-nashego-naroda-vypusk-266-chast-1-2
bastion.com https://bastyon.com/index?v=e9679b62b0675ae8914a94c3fab47cccaa2627ad03014f63c32fbf80d3dac792&video=1&ref=PD4pWxVke4Yz2y5UnNWnSsVHd45Vy6izCr
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Часть 2
00:00 https://www.youtube.com/watch?v=AAcyWG5ldlQ
Люди говорят ! Побежали избавляться от налички ! Что мы копали в шахтах !
03:07 https://www.youtube.com/watch?v=cVkzxRGr8IM
Новый шаг к ГОЛОДУ ! Не больше двух коров на поле !
04:47 https://www.youtube.com/watch?v=Cly_R0pdtZU
,,А я не верю что ОНИ хотят нас уничтожить , я верю в науку , космос и круглую Землю
11:31 https://bastyon.com/post?s=1511ef474d3bcb4b8ff08f268747c13897bb87f00f0c107fe89a1a91ce421ffb Вы уже давно едите насекомых,вы просто этого не знали.
19:07 https://www.youtube.com/watch?v=7fKxCobvuII
Дроздов сломал 8 рёбер и стал есть мясо по приказу врачей! Зачем?
23:55 https://www.youtube.com/watch?v=jAlWdXDXKDs
Рафинированное масло вред или польза
35:50 https://www.youtube.com/watch?v=4nDBr3j6J_o
Бабушке 131 год! 5 причин её сверх долголетия: она не ужинает
43:07 Италия первая страна в мире запретила производство и продажу искусственного мяса!" https://youtu.be/Qcamzxy25bg
45:15 https://www.youtube.com/watch?v=-uqw970Tr4I
Её вырастили - Чтобы Выкинуть. В Японии странные требования при сборе урожая.
49:21 https://www.youtube.com/watch?v=J_a03vbk6-4
МОЛЧАНИЕ ИЛИ МОРЕ СЛЕЗ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
50:59 https://www.youtube.com/watch?v=p5QETseOyOg&t=5795s
Преподобный Кирилл Филеот. Житие. Пример, как стать святым в миру
57:36 https://www.youtube.com/watch?v=meJNvWq5j9c
Битва за семью - дело спасения мира.
1:02:18 https://news.mail.ru/politics/56494662/?frommail=1&utm_partner_id=735
Рогов сообщил о масштабной попытке прорыва ВСУ в Запорожье
1:02:46 https://www.youtube.com/watch?v=eKa5nQpqbYU
‼️НЕОСПОРИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ДОГОВОРНЯКА.
1:17:26 https://www.youtube.com/watch?v=DdhxNzNFRIY
Шокирующее заявление Никиты Михалкова об организаторах бойни на Украине.
1:26:18 https://www.youtube.com/watch?v=L-22C6bo7PM
Наговорил на три Гааги! Путин военкорам: "Это мы взорвали ГЭС, чтобы остановить наступление ВСУ"
1:29:46 https://www.youtube.com/watch?v=3SF4N-Ct87A
Прорыв плотины Каховской ГЭС
1:31:30 https://www.youtube.com/watch?v=i49VmFg97P4
ИСИХАЗМ ДЛЯ МИРЯН. ЧАСТЬ I.