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La Parabole des Schtroumpfs noirs - Radio-Québec
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12 views • January 07, 2022
6 janvier 2022 : https://rumble.com/vs2qn9-la-parabole-des-schtroumpfs-noirs.html
RadioQuebec : https://rumble.com/user/RadioQuebec
En attendant le webjournal du 9 janvier, je vous laisse sur la parabole des schtroumpfs noirs vu dans le bye-chow de Games N Roses.
Merci à Sébastien Le Facteur pour la video de schtroumpfs.
RadioQuebec : https://rumble.com/user/RadioQuebec
En attendant le webjournal du 9 janvier, je vous laisse sur la parabole des schtroumpfs noirs vu dans le bye-chow de Games N Roses.
Merci à Sébastien Le Facteur pour la video de schtroumpfs.
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