Βασικές αρχές ιατρικής από ένα νέο επιστήμονα που το σύστημα προσπαθεί με κάθε τρόπο να φιμώσει

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23 views • December 24, 2020



Ο Πάνος Σκαρλάτος είναι βιοϊατρικός εργαστηριακός επιστήμονας με γνωστικό αντικείμενο την απόδειξη, έρευνα, διάγνωση και θεραπεία με 12 χρόνια εμπειρία στην καλλιέργεια ιών. Ο ίδιος έχει κάνει 6 μηνύσεις στα ελληνικά hoax τα οποία τον λογοκρίνουν συνεχώς και βγάζουν ως fake news κάθε ανάρτησή του, αμφισβητώντας την ιδιότητα του σαν επιστήμονας.

ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ αλληλο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Βασικές αρχές ιατρικής από ένα νέο επιστήμονα που το σύστημα προσπαθεί με κάθε τρόπο να φιμώσειΟ Πάνος Σκαρλάτος είναι βιοϊατρικός εργαστηριακός επιστήμονας με γνωστικό αντικείμενο την απόδειξη, έρευνα, διάγνωση και θεραπεία με 12 χρόνια εμπειρία στην καλλιέργεια ιών. Ο ίδιος έχει κάνει 6 μηνύσεις στα ελληνικά hoax τα οποία τον λογοκρίνουν συνεχώς και βγάζουν ως fake news κάθε ανάρτησή του, αμφισβητώντας την ιδιότητα του σαν επιστήμονας.ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ αλληλο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ https://www.reddit.com/r/elnews/ Keywords healthdoctoranswers

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