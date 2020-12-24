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Βασικές αρχές ιατρικής από ένα νέο επιστήμονα που το σύστημα προσπαθεί με κάθε τρόπο να φιμώσει
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23 views • December 24, 2020
Βασικές αρχές ιατρικής από ένα νέο επιστήμονα που το σύστημα προσπαθεί με κάθε τρόπο να φιμώσει
Ο Πάνος Σκαρλάτος είναι βιοϊατρικός εργαστηριακός επιστήμονας με γνωστικό αντικείμενο την απόδειξη, έρευνα, διάγνωση και θεραπεία με 12 χρόνια εμπειρία στην καλλιέργεια ιών. Ο ίδιος έχει κάνει 6 μηνύσεις στα ελληνικά hoax τα οποία τον λογοκρίνουν συνεχώς και βγάζουν ως fake news κάθε ανάρτησή του, αμφισβητώντας την ιδιότητα του σαν επιστήμονας.
ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ αλληλο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ https://www.reddit.com/r/elnews/
Ο Πάνος Σκαρλάτος είναι βιοϊατρικός εργαστηριακός επιστήμονας με γνωστικό αντικείμενο την απόδειξη, έρευνα, διάγνωση και θεραπεία με 12 χρόνια εμπειρία στην καλλιέργεια ιών. Ο ίδιος έχει κάνει 6 μηνύσεις στα ελληνικά hoax τα οποία τον λογοκρίνουν συνεχώς και βγάζουν ως fake news κάθε ανάρτησή του, αμφισβητώντας την ιδιότητα του σαν επιστήμονας.
ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ αλληλο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ https://www.reddit.com/r/elnews/
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