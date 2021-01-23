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Sarah Lesch - Die Freiheit (Offizielles Video) #freeAssange
#homoHyperdimensionalis
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114 views • January 23, 2021
Sarah Lesch - Die Freiheit (Offizielles Video)
Mein Original File spielt mit Ton auch hier! (Sonst bitte Kommentar oder: hier auf Sarahs Seite: https://www.youtube.com/watch?v=E3ogrlZVx34 )

Vor ein paar Tagen ging ich in den Zoo
Die Sonne schien, mir war ums Herz so froh
Vor einem Käfig sah ich Leute stehn
da ging ich hin, um mir das näher anzusehen
Da ging ich hin, um mir das näher anzusehen

Nicht füttern stand auf einem großen Schild
Und bitte auch nicht reizen, da sehr wild!
Erwachsene und Kinder schauten dumm
Und nur ein Wärter schaute grimmig und sehr stumm
Und nur ein Wärter schaute grimmig und sehr stumm

Ich fragte ihn, wie heißt denn dieses Tier?
Das ist die Freiheit, sagte er zu mir,
Die gibt es jetzt so selten auf der Welt
Drum wird sie hier für wenig Geld zur Schau gestellt
Drum wird sie hier für wenig Geld zur Schau gestellt

Ich schaute, und ich sagte, lieber Herr,
Ich seh ja nichts, der Käfig ist doch leer
Das ist ja grade – sagte er – der Gag!
Man sperrt sie ein, und augenblicklich ist sie weg
Man sperrt sie ein, und augenblicklich ist sie weg

Die Freiheit ist ein wundersames Tier
Und manche Menschen haben Angst vor ihr
Doch hinter Gitterstäben geht sie ein
Denn nur in Freiheit
Kann die Freiheit
Freiheit sein.
Denn nur in Freiheit
Kann die Freiheit
Freiheit sein.
Keywords
rechtfreiheitbewusstseineinigkeit
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