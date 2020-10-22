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The Best Battle Tactics for Winning Your War
Julie Blair Ministries
Julie Blair Ministries
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2 views • October 22, 2020
Understanding spiritual warfare tactics and techniques and how to engage in will bring forth results. It's a matter of the results you are seeking and which Kingdom or kingdom you wish to operate in. Julie Blair shares Biblical principles for Christ like living.

For more about knowing Jesus visit https://www.julieblair.com

Worldwide daily prayer:
12pm cst
(214) 586-0411
visit www.julieblair.com for country codes

To donate Bibles, tithes, offerings or anything else:

Julie Blair Ministries
391 S South Las Colinas Blvd # 130-228
Irving, Texas, 75039

www.gab.ai/julieblairministries
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All Rights Reserved © 2020 Julie Blair Ministries
Julie Blair shares Biblical principles for Christ like living.
Keywords
holy spiritchristianityprayerreligionfaithspiritual warfare
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© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

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