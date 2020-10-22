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The Best Battle Tactics for Winning Your War
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2 views • October 22, 2020
Understanding spiritual warfare tactics and techniques and how to engage in will bring forth results. It's a matter of the results you are seeking and which Kingdom or kingdom you wish to operate in. Julie Blair shares Biblical principles for Christ like living.
For more about knowing Jesus visit https://www.julieblair.com
Worldwide daily prayer:
12pm cst
(214) 586-0411
visit www.julieblair.com for country codes
To donate Bibles, tithes, offerings or anything else:
Julie Blair Ministries
391 S South Las Colinas Blvd # 130-228
Irving, Texas, 75039
www.gab.ai/julieblairministries
www.usa.life/julieblairministries
www.facebook.com/julieblairministries
www.linkedin.com/julieblairministries
www.instagram.com/julieblairministries
www.bitchute.com/julieblairministries
FTC DISCLAIMER: This video is Not Sponsored and there are no affiliate links.
All Rights Reserved © 2020 Julie Blair Ministries
Julie Blair shares Biblical principles for Christ like living.
For more about knowing Jesus visit https://www.julieblair.com
Worldwide daily prayer:
12pm cst
(214) 586-0411
visit www.julieblair.com for country codes
To donate Bibles, tithes, offerings or anything else:
Julie Blair Ministries
391 S South Las Colinas Blvd # 130-228
Irving, Texas, 75039
www.gab.ai/julieblairministries
www.usa.life/julieblairministries
www.facebook.com/julieblairministries
www.linkedin.com/julieblairministries
www.instagram.com/julieblairministries
www.bitchute.com/julieblairministries
FTC DISCLAIMER: This video is Not Sponsored and there are no affiliate links.
All Rights Reserved © 2020 Julie Blair Ministries
Julie Blair shares Biblical principles for Christ like living.
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