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22.01.2021. Новости. За два миллиона после вакцинации отнимаются ноги (Выпуск № 186 часть I (1)).
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8746 views • January 21, 2021
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Содержание:
00:26 (2 миллиона). https://www.youtube.com/watch?v=YjAZka9nJTc.
05:03 Испытание ВАКЦИНЫ погибло 6 человек! Делягин Иванов интервью. https://www.youtube.com/watch?v=gySthzn3Lz0.
10:47 Шедевральная Белорусская передача 2008 года про искусственные эпидемии и вирусы и про убийственную вакцинацию, которую проводит ВОЗ. Прошло 12 лет, а информация актуальна как никогда. https://vk.com/69in555fucku?w=wall442009621_973.
16:03 Письмо слушателя. «Подарок» от властей.
17:02 Смерть от антисептиков. https://www.youtube.com/watch?v=qYrlJmPAW6A.
22:43 Шериф Роберт Сназа отказался выполнять приказ об обязательном ношении масок. https://vk.com/video-24963413_456239370.
23:34 ВОЕННЫЕ КАНАДЫ ОТКАЗАЛИСЬ ВЫПОЛНЯТЬ ПРЕСТУПНЫЕ ПРИКАЗЫ. https://vk.com/wall-196447254_18174.
25:54 Копа попросили "вышвырнуть" деда с магазина на улицу... После слов бедняги он придумал идею получше. https://www.youtube.com/watch?v=nMnRYKmG9zI&;feature=youtu.be.
32:16 ЗАПРЕТЯТ ГОВОРИТЬ "ПАПА, МАМА, СЫН, ДОЧЬ" | МЕДИКИ НЕ ПРИНИМАЮТ "ПРИВИВКИ" #165. https://www.youtube.com/watch?v=7r5jXIPkkRI.
33:54 ПОСЛЕДНЕЕ ПРОРОЧЕСТВО О СУДЬБАХ МИР. https://www.youtube.com/watch?v=iDNvlOEqZ6E&;feature=youtu.be.
38:35 "ПРЕДСКАЗАНИЕ" АСТЕРИКСА. КОМИКСЫ О НАСТОЯЩЕМ. https://www.youtube.com/watch?v=_adbXfkbKv4.
45:09 Очень Сильно! В то время, когда придет ЗМИЙ, не будет Покоя на земле.... - Ефрем Сирин. https://youtu.be/GG-8NnSaSCA.
01:01:38 Лествица для мирян. Ответы на вопросы. Часть II. https://www.youtube.com/watch?v=_IUfGFgGK1A.
Сегодня мы поговорим о страшных последствиях после вакцинации от ковид-19. Также рассмотрим меры, которые принимают власти в борьбе против своего народа. Увидим, что есть и хорошие дальновидные люди среди полицейских и военных. Рассмотрим различные предсказания о нынешней ситуации в мире. Поговорим о том, как научиться молиться и жить духовной жизнью.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:26 (2 миллиона). https://www.youtube.com/watch?v=YjAZka9nJTc.
05:03 Испытание ВАКЦИНЫ погибло 6 человек! Делягин Иванов интервью. https://www.youtube.com/watch?v=gySthzn3Lz0.
10:47 Шедевральная Белорусская передача 2008 года про искусственные эпидемии и вирусы и про убийственную вакцинацию, которую проводит ВОЗ. Прошло 12 лет, а информация актуальна как никогда. https://vk.com/69in555fucku?w=wall442009621_973.
16:03 Письмо слушателя. «Подарок» от властей.
17:02 Смерть от антисептиков. https://www.youtube.com/watch?v=qYrlJmPAW6A.
22:43 Шериф Роберт Сназа отказался выполнять приказ об обязательном ношении масок. https://vk.com/video-24963413_456239370.
23:34 ВОЕННЫЕ КАНАДЫ ОТКАЗАЛИСЬ ВЫПОЛНЯТЬ ПРЕСТУПНЫЕ ПРИКАЗЫ. https://vk.com/wall-196447254_18174.
25:54 Копа попросили "вышвырнуть" деда с магазина на улицу... После слов бедняги он придумал идею получше. https://www.youtube.com/watch?v=nMnRYKmG9zI&;feature=youtu.be.
32:16 ЗАПРЕТЯТ ГОВОРИТЬ "ПАПА, МАМА, СЫН, ДОЧЬ" | МЕДИКИ НЕ ПРИНИМАЮТ "ПРИВИВКИ" #165. https://www.youtube.com/watch?v=7r5jXIPkkRI.
33:54 ПОСЛЕДНЕЕ ПРОРОЧЕСТВО О СУДЬБАХ МИР. https://www.youtube.com/watch?v=iDNvlOEqZ6E&;feature=youtu.be.
38:35 "ПРЕДСКАЗАНИЕ" АСТЕРИКСА. КОМИКСЫ О НАСТОЯЩЕМ. https://www.youtube.com/watch?v=_adbXfkbKv4.
45:09 Очень Сильно! В то время, когда придет ЗМИЙ, не будет Покоя на земле.... - Ефрем Сирин. https://youtu.be/GG-8NnSaSCA.
01:01:38 Лествица для мирян. Ответы на вопросы. Часть II. https://www.youtube.com/watch?v=_IUfGFgGK1A.
Сегодня мы поговорим о страшных последствиях после вакцинации от ковид-19. Также рассмотрим меры, которые принимают власти в борьбе против своего народа. Увидим, что есть и хорошие дальновидные люди среди полицейских и военных. Рассмотрим различные предсказания о нынешней ситуации в мире. Поговорим о том, как научиться молиться и жить духовной жизнью.
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