Programa Especial: Ciclo de Debates – Parte 10 de 11 (09-9-25) - La Salsa Mayor en EfusivaTV
NoLesTenemosMiedo
NoLesTenemosMiedo
3 days ago

Desde Uruguay, Marcelo Espillar entrevista a Santiago Caviglia (consultor estratega de Argentina) y a Gastón Cornu Labat (médico integrativo y holístico de EEUU).

Los informes de la biotecnóloga Lorena Diblasi y compañía (“el grafeno” y “los 55 elementos tóxicos no declarados” existentes en los viales COVID), Pablo Campra, investigador y científico de España, Mike Adams, investigador y científico de EEUU, perito forense especialista en alimentos (propietario de un laboratorio de alta tecnología) y los científicos de la Fundación Kennedy (fundación norteamericana anti vacuna cuyo presidente y fundador hoy es el Secretario de Salud de los EEUU, su actual presidenta es la dra. Mary Holland).

¿Qué se oculta tras el informe de Diblasi y compañía respecto a su Informe de los 55 Elementos Tóxicos no Declarados en los Viales COVID?  La fiesta de la farsa, el delirio y el oportunismo, no es gratis. Nos sobran verdades, por lo tanto, ¿cuál es la necesidad de estar inventando mentiras?

En nuestro activismo anti agendas globalistas supra nacionales, parte de nuestros líderes y referentes de lucha:

¿Han conformado un “club de amigos” (los complacientes “lame trastes”) abocado a realizar campañas de propaganda las cuales rayan en manipular y distorsionar información ocasionando indebidas tendencias que terminaron generando un fanatismo, intolerancia y una inadecuada y sin sentido confrontación entre pares de lucha?

¿A qué se deben tales actitudes, conductas y acciones?

¿Será para generar impacto, populismo y aplausos?

¿Será para evitar reconocer y encubrir limitaciones, carencias, inseguridades y miserias personales, inoperancia en general y sus consecuentes errores ocasionados?

¿Por qué hasta la fecha y luego de 5 años de activismo anti plandemia nadie de nuestros médicos de investigación y científicos en el ámbito del activismo se ha animado a realizar debates profundos, serios, maduros, responsables y con cierto grado de profesionalismo cotejando diferencia de criterios con sus colegas?

mike adamsdebateadnglobalismoarngrafenogaston cornu labatsantiago cavigliapablo campralorena diblasipoderes supra nacionaleslucha anti plandemiafernando vegaproteina spikefundacion kennedyinforme 55 elementossalsa mayormarcelo espillarconspiracion global
