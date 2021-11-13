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Bedeldoos Bietswielder vs waterkanon! het waterkanon won
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615 views • November 13, 2021
We kijken naar een alleraardigst filmpje vanuit Den Haag, na de persconferentie.
En daar zit ze dan, bedeldoos Debbie Bietswielder, ook wel Iehoerwajaahh genaamd.
Livestreamer, moeder van niks, doorgedraaide wappie. Altijd een grote mond maar daar is nu helemaal niets meer van te merken.
Daar zit ze dan, tussen de andere wappies, de zogenaamde strijders.
Het grote mondje is weg, Ieroewajaahh kan alleen nog maar jammeren, janken met een dikke bibberlip.
Het enige voordeel is dat ze eindelijk eens een goede wasbeurt heeft gehad.
En daar zit ze dan, bedeldoos Debbie Bietswielder, ook wel Iehoerwajaahh genaamd.
Livestreamer, moeder van niks, doorgedraaide wappie. Altijd een grote mond maar daar is nu helemaal niets meer van te merken.
Daar zit ze dan, tussen de andere wappies, de zogenaamde strijders.
Het grote mondje is weg, Ieroewajaahh kan alleen nog maar jammeren, janken met een dikke bibberlip.
Het enige voordeel is dat ze eindelijk eens een goede wasbeurt heeft gehad.
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