«Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Виктория ПреобРАженская. Часть 61

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Да Будет Свет!

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 61. Читает Автор. https://youtu.be/yd6BGzy5Oro

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

00:33 — Есть ли на землях за ледяным барьером элементы технократии, ещё какие-то технические устройства?

02:44 — Сколько может продлиться время «пересидки опасности»?

04:35 — Почему 144 тысячи ещё не собрались?

05:51 — Как так получается, что человеку иногда любовью кажется то, что любовью совсем не является, а даже противоположностью?

06:39 — В чём отличие ангела от человека?

07:41 — Ангелы будут заниматься разпределением кому куда в Судный день?

08:14 — Рептилоидов можно назвать демонами, или демоны — это что-то другое? Демоны по тёмной иерархии подчинены рептосущностям? А то, что называют «бесами», это что?

08:59 — Есть выражение: «Человек есть мера всех вещей», — что это во всей полноте понимания означает?

12:25 — Другого научить можно только тому, что уже сам понимаешь и изполняешь?





Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-60

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).

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