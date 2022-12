17-year-old Kosovan Football Player died after a Heart Attack - Erion Kajtazi





RIP.





17-year-old Erion Kajtazi, a promising player from Kosovo, died on Saturday in Prizren after suffering a heart attack on the field. Kajtazi tested at Anderlecht a few months ago.

04-12-2022





Source:

https://www.youtube.com/watch?v=IsEtm48UX_g&ab_channel=KlanKosova





https://www.hln.be/voetbal/17-jarige-kosovaarse-belofte-die-enkele-maanden-geleden-nog-testte-bij-anderlecht-overleden-na-hartaanval-op-het-veld~acd43abf/





Mirrored - ImportantInformation1





๐Ÿ”ดLinks below for Australian government PDFs stating CV19 vaccines are a Class 4 poison.

๐Ÿ‘‰ Authorisation to Supply or Administer a Poison [SARS-COV-2 (COVID-19) Vaccineยท Australian Defence Force](No. 7) 2021

https://www.wa.gov.au/system/files/2021-09/Authorisation-to-supply-or-administer-a-poison-SARS-COV-2-COVID-19-Vaccine-Australian-Defence-Force-No7-2021.pdf

๐Ÿ‘‰ Authorisation to Supply or Administer a Poison [SARS-CoV-2 (COVID-19) Vaccine- Australian Defence Force] (No. 2) 2021

file:///C:/Users/User/Downloads/210305-Authorisation-to-supply-administer-COVID-vaccine-No2-Aus-Defence-Force.pdf

๐Ÿ‘‰ Authorisation to Supply or Administer a Poison [SARS-CoV-2 (Covid-19) Vaccine- Covid-19 Vaccinators- WA Country Health Service] (No. 9) 2021

file:///C:/Users/User/Downloads/Authorisation-to-supply-or-administer-a-poison-SARS-COV-2-COVID-19-Vaccine-COVID-19-Vaccinators-WA-Country-Health-Service-No6-20211.pdf

Full Report:

https://timtruth.substack.com/p/breaking-western-australia-govt-puts









Shared from and subscribe to:

The Prisoner

https://www.brighteon.com/channels/theprisoner