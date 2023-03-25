Atlantide esiste! La verità censurata di una grande civiltà - Toth l'Atlantideo 25 marzo 2023

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Recuperiamo la conoscenza perduta della civiltà di Atlantide,
la verità sulla sua esistenza e la vera conformazione del nostro pianeta
Toth l'atlantideo è stato il primo essere umano a visitare la zona in cui viviamo
Il mondo è molto più grande di quello che conosciamo
Track: The Deepest Ocean
Music by https://www.fiftysounds.com