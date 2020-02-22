Atmosphere geo-engineering time-lapse - Early 2012

La geoingegneria (chiamata anche ingegneria del clima), che si riferisce all'intervento su larga scala nel sistema climatico terrestre per contrastare il riscaldamento indotto dai gas serra, è stata una delle aree di ricerca climatica in più rapida crescita come una potenziale opzione per affrontare il riscaldamento globale.



La geoingegneria può essere ampiamente suddivisa in due categorie: geoingegneria solare (chiamata anche gestione della radiazione solare o SRM), che mira a riflettere più luce solare nello spazio e rimozione dell'anidride carbonica (CDR), che mira a ridurre il contenuto di CO2 nell'atmosfera. Innanzitutto, esaminiamo i diversi metodi di geoingegneria proposti coinvolti nella gestione della radiazione solare e negli schemi di rimozione dell'anidride carbonica.