Николай Орлов. «Пситеррор и выживаемость населения в Переходный период».

Из «Интервью с Орловым Николаем Ивановичем — президентом «Межрегиональной научно-практической ассоциации ученых и специалистов информационной медицины» (МАИМ), военным психиатром, кандидатом медицинских наук» («Студия Рубеж»).

О Силе Женского Начала.

Теги: Выживание, Армагеддон, Психотронные технологии, Пситеррор, Апокалипсис, Переходный Период. __________________________

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