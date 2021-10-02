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02.10.2021. Народ Башкирии сломал… (Выпуск № 220 часть I (1)).
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13871 views • October 02, 2021
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Содержание:
00:58 Народ в Башкирии сломал вышку 5G у Tele. https://www.youtube.com/watch?v=rpYlyZC3x4M.
09:59 «Власть толкает нас на улицу»: Николай Бондаренко о поражении на выборах и дальнейшей стратегии КПРФ. https://www.youtube.com/watch?v=Q0GarldGEBg.
16:25 Россиян начнут сажать в тюрьму за фейки о выборах. https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiyan-nachnut-sazhat-v-tyurmu-za-feyki-o-vyborakh-1030813836.
18:28 "Что я буду делать 15 октября, когда введут обязательный QR на месте работы. Италия кипит!" su YouTube. https://youtu.be/wEmSwm8VhbY.
33:18 Письмо слушателя. Справки.
35:30 "КТО НЕ ВОЗЬМЕТ - ВЫЖИВУТ!" ГРЕЧЕСКИЕ СТАРЦЫ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТАХ. https://www.youtube.com/watch?v=B2ir_M_UJpg&;t=702s.
42:38 Арест ОСОБО ОПАСНЫХ преступников за отсутствие масок. https://www.youtube.com/shorts/3cC4eJzFK6I.
43:55 Американские школьники не послушались старика из телевизора !//Америка народ американцы США Майами. https://www.youtube.com/watch?v=4xl9ORmEhwM.
48:51 Письмо слушателя. Карта.
54:55 В Минздраве призвали разобраться с антиваксерами и начать обязательно прививать детей от COVID. https://www.youtube.com/shorts/OM-_Sny7SPs.
58:15 Австралийские строители суровые ребята. https://www.youtube.com/watch?v=X5z_W_IHROc.
59:00 В Австралии всё жарче и ЖАРЧЕ. https://www.youtube.com/watch?v=x5At07V7JTs.
01:00:05 Теперь расстрелы протестующих в Швейцарии. https://www.youtube.com/watch?v=aXCkb4kTa94.
01:05:33 Несколько примеров правосудия Божия, открывшего тайные убийства. https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Djachenko/duhovnye-posevy/3_138.
01:10:00 Правительство Мишустина решило увеличить сборы с россиян и бизнеса на 1,6 трлн рублей в 2022 году. https://kapital-rus.ru/articles/article/pravitelstvo_mishustina_reshilo_uvelichit_sbory_s_rossiyan_i_biznesa_na_16_/.
01:11:55 В США в возрасте 101 года скончался миллиардер и филантроп Дэвид Рокфеллер. https://www.youtube.com/watch?v=Hy1KEbuPs6g.
Сегодня мы послушаем и хорошие новости: узнаем, что в Башкирии жители снесли вышку 5G. Поговорим о недавно прошедших выборах, кому и для чего это надо. Узнаем новости, связанные с ковидными ограничениями в различных странах, а именно в Италии, в Австралии, в Швейцарии, в США. Также узнаем мнение греческих старцев про электронные паспорта. Почитаем несколько примеров правосудия Божия, открывшего тайные убийства. Поговорим о Дэвиде Рокфеллере, о его жизни и общественной и политической позиции.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:58 Народ в Башкирии сломал вышку 5G у Tele. https://www.youtube.com/watch?v=rpYlyZC3x4M.
09:59 «Власть толкает нас на улицу»: Николай Бондаренко о поражении на выборах и дальнейшей стратегии КПРФ. https://www.youtube.com/watch?v=Q0GarldGEBg.
16:25 Россиян начнут сажать в тюрьму за фейки о выборах. https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiyan-nachnut-sazhat-v-tyurmu-za-feyki-o-vyborakh-1030813836.
18:28 "Что я буду делать 15 октября, когда введут обязательный QR на месте работы. Италия кипит!" su YouTube. https://youtu.be/wEmSwm8VhbY.
33:18 Письмо слушателя. Справки.
35:30 "КТО НЕ ВОЗЬМЕТ - ВЫЖИВУТ!" ГРЕЧЕСКИЕ СТАРЦЫ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТАХ. https://www.youtube.com/watch?v=B2ir_M_UJpg&;t=702s.
42:38 Арест ОСОБО ОПАСНЫХ преступников за отсутствие масок. https://www.youtube.com/shorts/3cC4eJzFK6I.
43:55 Американские школьники не послушались старика из телевизора !//Америка народ американцы США Майами. https://www.youtube.com/watch?v=4xl9ORmEhwM.
48:51 Письмо слушателя. Карта.
54:55 В Минздраве призвали разобраться с антиваксерами и начать обязательно прививать детей от COVID. https://www.youtube.com/shorts/OM-_Sny7SPs.
58:15 Австралийские строители суровые ребята. https://www.youtube.com/watch?v=X5z_W_IHROc.
59:00 В Австралии всё жарче и ЖАРЧЕ. https://www.youtube.com/watch?v=x5At07V7JTs.
01:00:05 Теперь расстрелы протестующих в Швейцарии. https://www.youtube.com/watch?v=aXCkb4kTa94.
01:05:33 Несколько примеров правосудия Божия, открывшего тайные убийства. https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Djachenko/duhovnye-posevy/3_138.
01:10:00 Правительство Мишустина решило увеличить сборы с россиян и бизнеса на 1,6 трлн рублей в 2022 году. https://kapital-rus.ru/articles/article/pravitelstvo_mishustina_reshilo_uvelichit_sbory_s_rossiyan_i_biznesa_na_16_/.
01:11:55 В США в возрасте 101 года скончался миллиардер и филантроп Дэвид Рокфеллер. https://www.youtube.com/watch?v=Hy1KEbuPs6g.
Сегодня мы послушаем и хорошие новости: узнаем, что в Башкирии жители снесли вышку 5G. Поговорим о недавно прошедших выборах, кому и для чего это надо. Узнаем новости, связанные с ковидными ограничениями в различных странах, а именно в Италии, в Австралии, в Швейцарии, в США. Также узнаем мнение греческих старцев про электронные паспорта. Почитаем несколько примеров правосудия Божия, открывшего тайные убийства. Поговорим о Дэвиде Рокфеллере, о его жизни и общественной и политической позиции.
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