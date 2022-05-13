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TRUMP WAS THE MASTER OF DUPLICITY - THE ART OF NARCISSISM WITH TRUTH MIXED WITH LIES - THEY ARE ALL IN IT TOGETHER DONT BE DECEIVED BY THE WOLF DRESSED AS A LAMB. AND BIG PHARMA SHILLS
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195 views • May 13, 2022
DRAIN THE SWAMP? THEY ARE ALL THE SWAMP! - STOCKS IN MODERNA MUCH??? THEY THINK OF ONLY PROFITS$$$ NOT PROPHETS OR WE THE PEOPLE THEN MIX TRUTH WITH LIES TO CONFUSE YOU THEN LIE WHEN CONFRONTED, YOU ARE WACHING A SCRIPTED HOLYWIERD CLOWN WORLD MOVIE. 40 BILLION TO UKRAINE TO LAUNDER AND MAKE 7 GENARATIONS AFTER YOU PAY FOR IT , ITS THE GREAT HIEST IN REAL TIME WHILE THE EU STEALS 350 BILLION OF RUSSIAN EU BONDS - PAYMENT FOR THE GAS RUSSIA SOLD THE WEST, THE EU JUST STOLE THE LOT AND HANDED IT OUT TO THEIR CORRUPT FRIENDS - THEY ARE NOT TO BE TRUSTED AND ARE ALLIES ONLY ONTO THEMSELVES, DONT BE TRICKED BY THE WOLF DRESSED IN LAMBS GARB. FLESH IS CORRUPT AND THE FRUIT HAS GONE SMALL AND BITTER - ONLY LOVE CAN MAKE IT LARGE AND SWEET - YOU REEP WHAT YOU SOW! COME BACK TO LOVE AND GET YOUR BLESSINGS.
THE BBC ARE FILMING THE UKRAINE DECEPTION AND IN CHARGE OF PROPAGANDA COMING TO THE WEST , "A LOAD OF ACTORS" TO SHOW A FALSE REALITY TO WESTERN EYES! - NAZI COLLABORATORS ALSO WERE CHARGED IN NUREMBERG THE FIRST TIME ROUND AND WILL DO IN THE SECOND!, THE ENERGY MARKETS AS WELL AS THE FOOD MARKET HAS ALL BEEN CORNERED BY THE GLOBALISTS AND ARE HOLDING AND STARVING THE WORLD INTO SUBMITION WHILE BLAMING THE INNOCENT FOR THERE OWN CRIMES - ITS CALLED PROJECTION AND THEY FEEL BETTER WHEN THEY TRICK YOU WITH A LIE AND PROJECT OR CONFESS THERE OWN PLANS WHILE POINTING THE FINGER AT OTHERS - ITS CALLED ROCKING YOUR PSYCHOLOGICAL BOAT AND IS USED TO DISORIENTATE YOU!
ITS NWO ORDER FROM CHAOS - PS: THEY ALSO CREATE THE CHAOS AS WELL AS THE WEATHER!
RED PILLED WITH GRACE BEAUTY AND TRUTH - https://www.brighteon.com/51aa83f4-59be-4a9d-b900-cf81b8dca587
THANKS TO THE FARTHER OF THE VACCINES - https://www.brighteon.com/78048790-99b2-44c0-bf10-c3d35edf1aad
THE BBC ARE FILMING THE UKRAINE DECEPTION AND IN CHARGE OF PROPAGANDA COMING TO THE WEST , "A LOAD OF ACTORS" TO SHOW A FALSE REALITY TO WESTERN EYES! - NAZI COLLABORATORS ALSO WERE CHARGED IN NUREMBERG THE FIRST TIME ROUND AND WILL DO IN THE SECOND!, THE ENERGY MARKETS AS WELL AS THE FOOD MARKET HAS ALL BEEN CORNERED BY THE GLOBALISTS AND ARE HOLDING AND STARVING THE WORLD INTO SUBMITION WHILE BLAMING THE INNOCENT FOR THERE OWN CRIMES - ITS CALLED PROJECTION AND THEY FEEL BETTER WHEN THEY TRICK YOU WITH A LIE AND PROJECT OR CONFESS THERE OWN PLANS WHILE POINTING THE FINGER AT OTHERS - ITS CALLED ROCKING YOUR PSYCHOLOGICAL BOAT AND IS USED TO DISORIENTATE YOU!
ITS NWO ORDER FROM CHAOS - PS: THEY ALSO CREATE THE CHAOS AS WELL AS THE WEATHER!
RED PILLED WITH GRACE BEAUTY AND TRUTH - https://www.brighteon.com/51aa83f4-59be-4a9d-b900-cf81b8dca587
THANKS TO THE FARTHER OF THE VACCINES - https://www.brighteon.com/78048790-99b2-44c0-bf10-c3d35edf1aad
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