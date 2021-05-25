© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
77) Biosfera 541 - Quais os riscos da poluição electromagnética (EMF) - Farol de Ideias
Follow
0
Share
Report
32 views • May 25, 2021
Visionamento do episódio -- Biosfera 541 - Quais os riscos da poluição eletromagnética? | Farol de Ideias: https://vimeo.com/205901567
A proliferação crescente de antenas de telecomunicações e redes wireless têm um lado controverso: a intensificação das radiações artificiais. Esta semana, o Biosfera explora os impactos da poluição electromagnética na saúde e apresenta-lhe a saúde ligada à electrosensibilidade.
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
A proliferação crescente de antenas de telecomunicações e redes wireless têm um lado controverso: a intensificação das radiações artificiais. Esta semana, o Biosfera explora os impactos da poluição electromagnética na saúde e apresenta-lhe a saúde ligada à electrosensibilidade.
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.