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Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης - Πώς γίνεται η ευλογημένη προσευχή; (Μέρος Ε΄)
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57 views • May 09, 2022
Στήν ὁμιλία αὐτή, παρουσιάζεται τό μεγάλο καί σημαντικό θέμα τῆς Προσευχῆς, κυρίως ἀπό τή διδαχή καί τή διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστῆ, ὁ ὁποῖος στή ζωή του καί μέ τή ζωή του ἔχει ἀποδείξει σέ ὅλους μας, ποιός εἶναι ὁ δρόμος πού ὁδηγεῖ ἀσφαλῶς στό Θεό καί πόσο σημαντική εἶναι ἡ Προσευχή, ἡ ὁποία οὐσιαστικά μᾶς ἑνώνει μέ τό Θεό.
Ὁ πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης πραγματοποίησε τήν ὁμιλία τήν Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, στίς 7:00μμ. στήν αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" τοῦ χριστιανικοῦ συλλόγου "Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής".
Ὁ πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης πραγματοποίησε τήν ὁμιλία τήν Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, στίς 7:00μμ. στήν αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" τοῦ χριστιανικοῦ συλλόγου "Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής".
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