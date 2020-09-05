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ПРАВДА О РАКЕ. Фильм 6, ч. 3. Протоколы лечения рака.
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806 views • September 05, 2020
Проект МедАльтернатива.инфо представляет очередную серию фильма «Правда о раке. Поиск методов лечения», в которой специалисты продолжают делиться с вами альтернативными методами лечения рака. Все эти методы имеют научное и практичное подтверждение. Несмотря на разнообразие, все они имеют несколько общих свойств из-за которых официальная #онкология их не признаёт, замалчивает и отказывается применять на практике – они не могут быть запатентованы (а значит, с них нельзя получить прибыль, т.к. в большинстве своём являются природными, т.е. натуральными препаратами), а также они излечивают рак. Предыдущие серии фильма, посвященные протоколам лечения рака, смотрите на нашем канале (это серии 6: часть 1 и 2)
Описание сериала и ссылка на все переведенные серии: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Команда проекта «МедАльтернатива.инфо» выражает благодарность Микаэлу Ханьяну за помощь в создании русской версии этого видео.
К сведению: метод Инсулин-потенциированная-химиотерапия (ИПТ), упоминаемый в фильме, а также другие альтернативные клинические методы лечения рака, доступны сейчас для жителей СНГ - в альтернативной онкологической клинике в Казахстане. Подробности по ссылке: http://medalternativa.info/altmed-news/
Своим участием, пусть даже небольшим, вы можете ускорить выпуск этих замечательных и жизненно необходимых фильмов на русском языке, а также способствовать свободному распространению Правды. Правда должна быть доступна всем! Подробности по разным вариантам поддержки проекта - по ссылке: http://medalternativa.info/donate/
Описание сериала и ссылка на все переведенные серии: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Команда проекта «МедАльтернатива.инфо» выражает благодарность Микаэлу Ханьяну за помощь в создании русской версии этого видео.
К сведению: метод Инсулин-потенциированная-химиотерапия (ИПТ), упоминаемый в фильме, а также другие альтернативные клинические методы лечения рака, доступны сейчас для жителей СНГ - в альтернативной онкологической клинике в Казахстане. Подробности по ссылке: http://medalternativa.info/altmed-news/
Своим участием, пусть даже небольшим, вы можете ускорить выпуск этих замечательных и жизненно необходимых фильмов на русском языке, а также способствовать свободному распространению Правды. Правда должна быть доступна всем! Подробности по разным вариантам поддержки проекта - по ссылке: http://medalternativa.info/donate/
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