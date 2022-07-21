Grand Jury - Tribunal de l'Opinion Publique - Jour 8 - Conclusions finales

14 juillet 2022 : https://rumble.com/v1c9lyn-jour-8-grand-jury-tribunal-de-lopinion-publique.html

JeanneTraduction : https://rumble.com/c/c-418154





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Merci à Viviane, Isabelle, Mika et George pour leur aide à la traduction !





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🌊 Source de la vidéo : https://odysee.com/@GrandJury:f/gj-day8en:3

📝 Transcript : En attente !





Procédure du Grand Jury par le Tribunal D'opinion Publique des Peuples

Renforcer la conscience publique par le droit naturel

L'injustice faite à un seul est une injustice faite à tous





📍1:55 ▪︎ Rui da Fonseca e Castro, juge - Portugal

Résumé de la session précédente





📍5:28 ▪︎ Reiner Fuellmich, avocat - Allemagne & Etats-Unis





📍39:53 ▪︎ Dipali Ojha, avocate - Inde





📍45:35 ▪︎ Dexter Ryneveldt, avocat - Afrique du Sud





📍1:20:07 ▪︎ Virginie de Araujo-Recchia, avocate - France





📍2:08:15 ▪︎ Michael Swinwood, avocat - Canada





📍2:35:04 ▪︎ Ana Garner, avocate - Etats-Unis





📍3:03:32 ▪︎ Leslie Manookian, ex banquière d'investissement, présidente et fondatrice du Health Freedom Defense Fund - Etats-Unis







