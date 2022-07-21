Grand Jury - Tribunal de l'Opinion Publique - Jour 8 - Conclusions finales

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14 juillet 2022 : https://rumble.com/v1c9lyn-jour-8-grand-jury-tribunal-de-lopinion-publique.html
JeanneTraduction : https://rumble.com/c/c-418154
Description d'origine :
✨ Merci à tous pour votre collaboration :
Akina : https://odysee.com/@AKINA:7
Elo : https://odysee.com/@Elo:84
Janet : https://odysee.com/@Janet13:c
Quantum Leap : https://odysee.com/@quantumleaptraduction:2
Quadrillage Traduction : https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1
L'aile à Stick : https://odysee.com/@laileastick:4
Quartz Traduction : https://odysee.com/@Quartz:1
Merci à Viviane, Isabelle, Mika et George pour leur aide à la traduction !
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🌊 Source de la vidéo : https://odysee.com/@GrandJury:f/gj-day8en:3
📝 Transcript : En attente !
Procédure du Grand Jury par le Tribunal D'opinion Publique des Peuples
Renforcer la conscience publique par le droit naturel
L'injustice faite à un seul est une injustice faite à tous
📍1:55 ▪︎ Rui da Fonseca e Castro, juge - Portugal
Résumé de la session précédente
📍5:28 ▪︎ Reiner Fuellmich, avocat - Allemagne & Etats-Unis
📍39:53 ▪︎ Dipali Ojha, avocate - Inde
📍45:35 ▪︎ Dexter Ryneveldt, avocat - Afrique du Sud
📍1:20:07 ▪︎ Virginie de Araujo-Recchia, avocate - France
📍2:08:15 ▪︎ Michael Swinwood, avocat - Canada
📍2:35:04 ▪︎ Ana Garner, avocate - Etats-Unis
📍3:03:32 ▪︎ Leslie Manookian, ex banquière d'investissement, présidente et fondatrice du Health Freedom Defense Fund - Etats-Unis