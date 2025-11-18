Futuro de Código Abierto - destacado de la entrevista 2

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home





Mike Adams y Todd Pittner conversan con Martin Jakubowski, fundador de Open Source Ecology, sobre el potencial de la vida descentralizada y la tecnología de código abierto. Jakubowski destaca la importancia de la manufactura abierta y del Global Village Construction Set, un conjunto de 50 máquinas esenciales para la vida moderna. Presenta la Seed Eco Home, una vivienda ecológica, asequible y expandible que permite a las comunidades construir barrios propios y libres de deudas. También abordan el uso del hidrógeno solar, la necesidad de un cambio cultural hacia la colaboración y la visión de Jakubowski de crear una economía local de $4 mil millones con 10.000 personas en 1.000 acres.









La conversación incluye el lanzamiento de una nueva herramienta de IA disponible inicialmente para suscriptores antes de hacerse pública. Mike comparte su experiencia usando un compact track loader para trabajos en el rancho, mientras Todd habla sobre el ayuno, los superalimentos Groovy Bee y el ejercicio moderado. También explican los beneficios de las asociaciones sin fines de lucro no incorporadas (UNA) para la protección de activos, así como el potencial de libros y audiolibros generados por IA para la educación.