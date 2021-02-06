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Les émeutes simulées filmées au Capitole, le 8 janvier 2021 à Whashington D.C.
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1 view • February 06, 2021
Tout va mal avec le tournage au Capitole réalisé en à peu près 21 minutes.
Les émeutes simulées à Washington étaient un véritable baril de poudre en devenir. Les preuves de la planification préalable et de la mise en place d'une situation de catastrophe sont accablantes. Dans cet épisode, nous allons vous montrer comment un peu de mise en scène et du faux sang ont joué un rôle déterminant dans la division de la nation. Attachez-vous, ça va être un voyage mouvementé... dans le terrier du lapin.
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Les émeutes simulées à Washington étaient un véritable baril de poudre en devenir. Les preuves de la planification préalable et de la mise en place d'une situation de catastrophe sont accablantes. Dans cet épisode, nous allons vous montrer comment un peu de mise en scène et du faux sang ont joué un rôle déterminant dans la division de la nation. Attachez-vous, ça va être un voyage mouvementé... dans le terrier du lapin.
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