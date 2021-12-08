© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Clown Planet News (8 December, 2021): Fear Omicron w/ Zero Deaths, NYC Tyranny & More
Follow
0
Share
Report
20 views • December 08, 2021
https://twitter.com/NeverSleever/status/1467359369314672646
https://twitter.com/therecount/status/1467499157208326146
https://twitter.com/unhealthytruth/status/1467752534337110018
https://twitter.com/ChrisMurphyCT/status/1465853033523425280
https://twitter.com/Nigel_Farage/status/1467597513473544205
https://twitter.com/mediamonarchy/status/1468393286104584196
https://twitter.com/MichaelPSenger/status/1467646430571466753
https://twitter.com/yopasta/status/1468047706644008966
https://twitter.com/NeverSleever/status/1467219699243044866
https://twitter.com/MichaelPSenger/status/1467225444063666177
https://summit.news/2021/12/06/new-brunswick-grocery-stores-given-power-to-ban-the-unvaccinated/
https://www.zerohedge.com/geopolitical/decline-american-empire-kubler-ross-cycle-analysis
https://rumble.com/vq6f81-hidden-danger-for-babies-revealed.html
https://www.zerohedge.com/geopolitical/omicron-we-warned-you-covid-farce-would-never-end
https://www.youtube.com/watch?v=vScv-tt05Ng
https://www.youtube.com/watch?v=LyyytwT-BMk
https://www.trtworld.com/video/social-videos/japan-technology-japanese-hotel-uses-holograms-as-receptionists/5d9c3aea6e2a1a00111cf710
https://summit.news/2021/12/06/supermarket-advert-showing-santa-with-a-vaccine-pass-is-cleared-by-regulators/
https://summit.news/2021/12/06/doctor-banned-for-questioning-efficacy-of-masks-wins-high-court-case/
https://metro.co.uk/2021/12/03/rod-stewart-only-triple-vaccinated-guests-can-come-to-christmas-do-15709339/
https://stevekirsch.substack.com/p/28x-increase-in-stillbirths-in-multiple?r=pbkzb&;utm_campaign=post&utm_medium=web&utm_source=twitter
https://www.bitchute.com/video/6X4g66qAEWgU/
https://jermwarfare.com/blog/cj-hopkins
https://www.youtube.com/watch?v=w4o4dG01pys
https://www.youtube.com/watch?v=U6LlIysIS2s
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10279341/Italy-begins-lockdown-unvaccinated-double-jabbed-able-participate-public-life.html
https://rumble.com/vqbljb-new-study-vaccinated-spread-covid.html
https://rumble.com/vqbmoe-can-vitamin-d-prevent-covid-deaths.html
https://rumble.com/vqbpjr-omicron-unleashed.html
https://rumble.com/vqbui2-are-the-vaccinated-driving-covid-variants.html
https://rumble.com/vqby92-were-approaching-a-million-vaccine-injuries-in-the-u.s..html
https://www.bitchute.com/video/uGQlZ8nM3Hk8/
https://www.dailywire.com/news/toyota-will-build-1-3-billion-electric-car-battery-plant-in-north-carolina
https://brownstone.org/articles/a-6-year-old-should-not-be-forced-to-get-the-covid-shot-to-eat-in-a-restaurant/
https://twitter.com/tomselliott/status/1467905958185742341
https://twitter.com/BilldeBlasio/status/1468006087890812928
https://twitter.com/ericadamsfornyc/status/1466101669511446533
https://www.catholicnewsagency.com/news/249805/austria-s-catholic-bishops-temporary-covid-19-vaccine-mandate-permissible-as-last-resort
https://twitter.com/Kukicat7/status/1467496373700419587
https://www.nytimes.com/2021/12/07/us/robert-e-lee-statue-melt-charlottesville.html?smtyp=cur&;smid=tw-nytimes
https://www.saint-joseph.org/en/vaccination-passport-for-pilgrims-and-visitors-as-of-november-22-2021/
https://www.zerohedge.com/covid-19/pfizer-ceo-worried-omicron-might-open-door-more-mutant-strains
https://twitter.com/DrEliDavid/status/1467552672752545804
https://www.nbclosangeles.com/news/local/mom-says-son-vaccinated-in-exchange-for-pizza-at-lausd-without-her-consent/2773619/
https://www.cp24.com/news/covid-19-vaccine-passports-not-likely-to-recede-in-january-due-to-omicron-variant-elliott-1.5695327
https://twitter.com/BernieSpofforth/status/1467930704495452168
https://twitter.com/cwt_news/status/1467976399482933249
https://summit.news/2021/12/07/new-zealand-prime-minister-theres-not-going-to-be-an-end-point-to-this-vaccination-program/
https://twitter.com/EliseiNicole/status/1467971725979791368
https://twitter.com/disclosetv/status/1467556998401208320
https://bioengineeringcommunity.nature.com/posts/using-crispr-to-electrically-connect-with-and-control-the-genome
https://twitter.com/jayghost71/status/1467843759924727809
https://twitter.com/GillianMcKeith/status/1468278384597905408
https://twitter.com/joe_warmington/status/1468333350490415110
https://twitter.com/jayghost71/status/1468124566652436480
https://twitter.com/gardenpanty/status/1467170815221370880
https://www.bitchute.com/video/If86xkZ47x4e/
https://twitter.com/Resist_05/status/1466965416283029506
https://twitter.com/NeverSleever/status/1467534085694402571
https://twitter.com/Sachinettiyil/status/1467524459561041927
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1467244193970065410
https://twitter.com/therecount/status/1467499157208326146
https://twitter.com/unhealthytruth/status/1467752534337110018
https://twitter.com/ChrisMurphyCT/status/1465853033523425280
https://twitter.com/Nigel_Farage/status/1467597513473544205
https://twitter.com/mediamonarchy/status/1468393286104584196
https://twitter.com/MichaelPSenger/status/1467646430571466753
https://twitter.com/yopasta/status/1468047706644008966
https://twitter.com/NeverSleever/status/1467219699243044866
https://twitter.com/MichaelPSenger/status/1467225444063666177
https://summit.news/2021/12/06/new-brunswick-grocery-stores-given-power-to-ban-the-unvaccinated/
https://www.zerohedge.com/geopolitical/decline-american-empire-kubler-ross-cycle-analysis
https://rumble.com/vq6f81-hidden-danger-for-babies-revealed.html
https://www.zerohedge.com/geopolitical/omicron-we-warned-you-covid-farce-would-never-end
https://www.youtube.com/watch?v=vScv-tt05Ng
https://www.youtube.com/watch?v=LyyytwT-BMk
https://www.trtworld.com/video/social-videos/japan-technology-japanese-hotel-uses-holograms-as-receptionists/5d9c3aea6e2a1a00111cf710
https://summit.news/2021/12/06/supermarket-advert-showing-santa-with-a-vaccine-pass-is-cleared-by-regulators/
https://summit.news/2021/12/06/doctor-banned-for-questioning-efficacy-of-masks-wins-high-court-case/
https://metro.co.uk/2021/12/03/rod-stewart-only-triple-vaccinated-guests-can-come-to-christmas-do-15709339/
https://stevekirsch.substack.com/p/28x-increase-in-stillbirths-in-multiple?r=pbkzb&;utm_campaign=post&utm_medium=web&utm_source=twitter
https://www.bitchute.com/video/6X4g66qAEWgU/
https://jermwarfare.com/blog/cj-hopkins
https://www.youtube.com/watch?v=w4o4dG01pys
https://www.youtube.com/watch?v=U6LlIysIS2s
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10279341/Italy-begins-lockdown-unvaccinated-double-jabbed-able-participate-public-life.html
https://rumble.com/vqbljb-new-study-vaccinated-spread-covid.html
https://rumble.com/vqbmoe-can-vitamin-d-prevent-covid-deaths.html
https://rumble.com/vqbpjr-omicron-unleashed.html
https://rumble.com/vqbui2-are-the-vaccinated-driving-covid-variants.html
https://rumble.com/vqby92-were-approaching-a-million-vaccine-injuries-in-the-u.s..html
https://www.bitchute.com/video/uGQlZ8nM3Hk8/
https://www.dailywire.com/news/toyota-will-build-1-3-billion-electric-car-battery-plant-in-north-carolina
https://brownstone.org/articles/a-6-year-old-should-not-be-forced-to-get-the-covid-shot-to-eat-in-a-restaurant/
https://twitter.com/tomselliott/status/1467905958185742341
https://twitter.com/BilldeBlasio/status/1468006087890812928
https://twitter.com/ericadamsfornyc/status/1466101669511446533
https://www.catholicnewsagency.com/news/249805/austria-s-catholic-bishops-temporary-covid-19-vaccine-mandate-permissible-as-last-resort
https://twitter.com/Kukicat7/status/1467496373700419587
https://www.nytimes.com/2021/12/07/us/robert-e-lee-statue-melt-charlottesville.html?smtyp=cur&;smid=tw-nytimes
https://www.saint-joseph.org/en/vaccination-passport-for-pilgrims-and-visitors-as-of-november-22-2021/
https://www.zerohedge.com/covid-19/pfizer-ceo-worried-omicron-might-open-door-more-mutant-strains
https://twitter.com/DrEliDavid/status/1467552672752545804
https://www.nbclosangeles.com/news/local/mom-says-son-vaccinated-in-exchange-for-pizza-at-lausd-without-her-consent/2773619/
https://www.cp24.com/news/covid-19-vaccine-passports-not-likely-to-recede-in-january-due-to-omicron-variant-elliott-1.5695327
https://twitter.com/BernieSpofforth/status/1467930704495452168
https://twitter.com/cwt_news/status/1467976399482933249
https://summit.news/2021/12/07/new-zealand-prime-minister-theres-not-going-to-be-an-end-point-to-this-vaccination-program/
https://twitter.com/EliseiNicole/status/1467971725979791368
https://twitter.com/disclosetv/status/1467556998401208320
https://bioengineeringcommunity.nature.com/posts/using-crispr-to-electrically-connect-with-and-control-the-genome
https://twitter.com/jayghost71/status/1467843759924727809
https://twitter.com/GillianMcKeith/status/1468278384597905408
https://twitter.com/joe_warmington/status/1468333350490415110
https://twitter.com/jayghost71/status/1468124566652436480
https://twitter.com/gardenpanty/status/1467170815221370880
https://www.bitchute.com/video/If86xkZ47x4e/
https://twitter.com/Resist_05/status/1466965416283029506
https://twitter.com/NeverSleever/status/1467534085694402571
https://twitter.com/Sachinettiyil/status/1467524459561041927
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1467244193970065410
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.