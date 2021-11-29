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Oppergek Erik Groenendijk over de platte aarde!
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476 views • November 29, 2021
Natuurlijk is Oppergek Erik Groenendijk er ook van overtuigd dat de aarde niet rond is, maar plat, de geschiedenis zoals ons ingelepeld is blijkt heel anders te zijn.
Geschiedenis is in het Engels 'History' en dat is niet zomaar mensen, want als je dat echt goed uitlegt krijg je 'His story' en dat zou dan allemaal weer te maken hebben met ene admiraal, genaamd Byrd, en die meldde het al: 'I have seen the Lands Beyond!'
Maar dat mocht allemaal niet bekend worden en deze admiraal is later opgesloten in een krankzinnigeninstituut!
Oppergek Erik Groenendijk dus over de platte aarde, dat krankzinnigeninstituut waar admiraal Byrd in werd gestopt lijkt ineens niet zo'n slecht idee!
Geschiedenis is in het Engels 'History' en dat is niet zomaar mensen, want als je dat echt goed uitlegt krijg je 'His story' en dat zou dan allemaal weer te maken hebben met ene admiraal, genaamd Byrd, en die meldde het al: 'I have seen the Lands Beyond!'
Maar dat mocht allemaal niet bekend worden en deze admiraal is later opgesloten in een krankzinnigeninstituut!
Oppergek Erik Groenendijk dus over de platte aarde, dat krankzinnigeninstituut waar admiraal Byrd in werd gestopt lijkt ineens niet zo'n slecht idee!
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