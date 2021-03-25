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Passt auf eure L(i)eben auf! - Was machen die da mit unseren Kindern ...❓❗️
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7 views • March 25, 2021
... und der gesamten Menschheit❓❗️
Maske, Test und Impfung: Gefahr für Leib und Leben!!!
AUF DIESEM KANAL BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
Aber nicht nur das zum Thema: https://www.bitchute.com/video/Nl7gkZUXADYA
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭elfen☕ • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
#Parasiten, #Mikroroboter, #Morgellons , Medikamente, #Ethylenoxid-Sterilisations- und andere Gifte ...
https://www.spektrum.de/news/roboter-schlaengeln-sich-durch-adern/1669788
https://www.kurzweilai.net/remote-controlled-dna-nanorobots-could-lead-to-the-first-nanorobotic-production-factory
Gemäß einer Publikation der Johns Hopkins Universität existiert die Technologie, um uns heimlich mit PCR-Test zu impfen.
Daraufhin haben verschiedene Tester unbekannte Organismen auf chinesischen Teststäbchen von TESTSEALABS entdeckt, die auf Wärme und Flüssigkeit reagieren. Während die philippinische Zulassungsbehörde mittlerweile alle Angehörigen der Gesundheitsberufe sowie die Öffentlichkeit vor diesen Covid-19-Testkits warnt, kommen diese in unserem Land unkontrolliert zum Einsatz...
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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