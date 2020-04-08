BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Aλκυόν Πλειάδες 67 - Αποχαρακτηρισμός Διαστημικών προγραμμάτων SSP, Solar Warden, υπόγειες βάσεις - Μέρος Β'
InGodWeTrust17
InGodWeTrust17
10 followers
Follow
0
Sign in to download MP3
Share
Report
46 views • April 08, 2020
Αποχαρακτηρισμός προγραμμάτων SSP, Milab, Solar Warden, υπόγειες βάσεις

Μέρος Β'

Είναι θεμελιώδες να είμαστε αντικειμενικοί και να βλέπουμε με ευρεία κριτήρια το κρυφό κίνητρο που κρύβει αυτή ο τεράστιος αριθμός μυστικών σχεδίων, πειραμάτων και προγραμμάτων που χρησιμοποιούν οι σκοτεινές δυνάμεις για να αλλάξουν και να επηρεάσουν τη φύση και τον άνθρωπο. Μήπως κάτω από αυτές τις μεθόδους βρίσκεται η ελίτ που επιδιώκει να μας υποτάξει ή θα υπάρχουν και αρκετές εξωγήινες φυλές που προσπαθούν να κυριαρχήσουν τον πλανήτη και να υποδουλώσουν τον πληθυσμό, εφαρμόζοντας τα σκοτεινά τους προγράμματα και δημιουργώντας περισσότερες φυσικές και τεχνητές καταστροφές;

Από την πλευρά μας ελπίζουμε ότι όλες αυτές οι παρεμβολές της δημιουργίας βλάβης στην ανθρωπότητα μέσω των βαθμιδωτών όπλων, της ψυχοτρονικής, των κυμάτων Elf, των πομπών Gwen, Hum, της νανοτεχνολογίας, του Haarp, καθώς και πολλών διαδικασιών που επηρεάζουν τον εγκέφαλο και τη συμπεριφορά του πληθυσμού ... αποκαλύπτονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ίδιο όλα όσα σχετίζονται με τα επιβλαβή μεταλλαγμένα τρόφιμα και τα πρόχειρα φαγητά, ομοίως και η τρομακτική παιδεραστία, ο σατανισμός και ο κανιβαλισμός ... καθώς και άλλες καταστροφές που έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν με ατιμωρησία. Πιστεύουμε ότι το συντομότερο δυνατόν όλα αυτά και πολλά άλλα θα αποχαρακτηριστούν προκειμένου να παραδοθούν σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ομοίως, οποιαδήποτε σχέση που έχει η ελίτ με τα όντα της Zήτα Ρετίκουλι, του Δράκου, σχετικά με τον πλανήτη Nιμπίρου καθώς και άλλων σκοτεινών κόσμων, πρέπει επίσης να δηλωθεί στην παγκόσμια κοινή γνώμη. Με τον ίδιο τρόπο, θα πρέπει να αποχαρακτηρίσουν την κατασχεμένη Ελεύθερη Ενέργεια του μηδενικού σημείου, σχετικά με τους παράλληλους κόσμους, τις πολυδιάστατες πύλες, το πολυσύμπαν και ένα άπειρο επιστημονικών γνώσεων που μας έχουν πολύ καλά αποκρύψει.
Και τι γίνεται με την αύξηση των ανθρώπων που, για κανένα προφανή λόγο, έχουν εξαφανιστεί εδώ και αρκετά χρόνια; Μπορεί να είναι ότι πολλές από αυτές τις εξαφανίσεις χρησιμοποιήθηκαν για τα μακάβρια έργα γενετικής τροποποίησης, κλωνοποίησης, μετανθρωπισμού; Μήπως ακόμη ζουν ή έχουν τοποθετηθεί σε ορισμένα μέρη ως μέρος ενός αποικιστικού προγράμματος που αγνοείται από όλους;
Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε για το Μυστικό Διαστημικό Πρόγραμμα SSP, το οποίο μαζί με το MILAB (πρόγραμμα στρατιωτικών απαγωγών) εκτελούν σκοτεινές μυστικές επιχειρήσεις. Και υπάρχει ένας ενεργός γήινος και διαστημικός όμιλος που είναι αυτός που διαχειρίζεται και ελέγχει όλα όσα συμβαίνουν στον πλανήτη μας και ακόμη και έξω από αυτόν ...
Keywords
illuminatidumpspaceprogramnegativealiens
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Federal Officials Schedule Nationwide Emergency Alert Test

Federal Officials Schedule Nationwide Emergency Alert Test

Garrison Vance
Emergency Medicine: Herbal Band-Aid Methods for Minor Wound Care

Emergency Medicine: Herbal Band-Aid Methods for Minor Wound Care

Coco Somers
Emergency Plans Need Regular Testing, Preparedness Guide Advises

Emergency Plans Need Regular Testing, Preparedness Guide Advises

Morgan S. Verity
The $6.3 Billion Binance Hack: Why Gold and Silver Are the Only Safe Haven

The $6.3 Billion Binance Hack: Why Gold and Silver Are the Only Safe Haven

Mike Adams
AI Researcher Publishes Preparedness Checklist as AI-Enabled Cyberattacks Rise

AI Researcher Publishes Preparedness Checklist as AI-Enabled Cyberattacks Rise

Chase Codewell
Prepper Tips: Supply Categories for Emergency Stockpiling

Prepper Tips: Supply Categories for Emergency Stockpiling

Coco Somers
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy