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FLUORIDE - Csendes gyilkos fogkrémekben és az ivóvízben
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20 views • March 11, 2021
FLUORIDE - Csendes gyilkos fogkrémekben és az ivóvízben
80 éve pusztítanak vele,de sokan még mindig nem tudnak róla és fluoridos fogkrémet használnak.
A világ egyik legrangosabb orvosi folyóiratában, a The Lancetben a fluoridot száz százalékos neurotoxinnak minősítették. Innentől kezdve ugyanabba a kategóriába tartozik, mint az ólom, az arzén és a higany.
A tanulmány a Lancet Neurology folyóiratban jelent meg először még 2014 márciusában. Ebben a szerzők azt állították, hogy sok hasonló neurotoxint még nem sikerült beazonosítani a világon. Megjegyezeték, hogy egyre több gyermek esetében alakulnak ki idegrendszeri fejlődési fogyatékosságok a neurotoxinok hatására.
Mindenkinek ajánlanám a fluormentes fogkrémet. A szájüregben a fluor hidrogén-fluoridot képez, amely egyébként képes feloldani az üveget. Az üveg pedig, mint a fogaink zománca, szilícium anyagokból áll, amelyeket ez a sav erodál. Ezért a fluor elpusztítja a fogak csontszövetét, másrészt lerakódást okoz a tobozmirigyben is.
https://www.vilaghelyzete.com/.../no-fluoride-fluorid...
80 éve pusztítanak vele,de sokan még mindig nem tudnak róla és fluoridos fogkrémet használnak.
A világ egyik legrangosabb orvosi folyóiratában, a The Lancetben a fluoridot száz százalékos neurotoxinnak minősítették. Innentől kezdve ugyanabba a kategóriába tartozik, mint az ólom, az arzén és a higany.
A tanulmány a Lancet Neurology folyóiratban jelent meg először még 2014 márciusában. Ebben a szerzők azt állították, hogy sok hasonló neurotoxint még nem sikerült beazonosítani a világon. Megjegyezeték, hogy egyre több gyermek esetében alakulnak ki idegrendszeri fejlődési fogyatékosságok a neurotoxinok hatására.
Mindenkinek ajánlanám a fluormentes fogkrémet. A szájüregben a fluor hidrogén-fluoridot képez, amely egyébként képes feloldani az üveget. Az üveg pedig, mint a fogaink zománca, szilícium anyagokból áll, amelyeket ez a sav erodál. Ezért a fluor elpusztítja a fogak csontszövetét, másrészt lerakódást okoz a tobozmirigyben is.
https://www.vilaghelyzete.com/.../no-fluoride-fluorid...
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