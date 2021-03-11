FLUORIDE - Csendes gyilkos fogkrémekben és az ivóvízben

FLUORIDE - Csendes gyilkos fogkrémekben és az ivóvízben80 éve pusztítanak vele,de sokan még mindig nem tudnak róla és fluoridos fogkrémet használnak.A világ egyik legrangosabb orvosi folyóiratában, a The Lancetben a fluoridot száz százalékos neurotoxinnak minősítették. Innentől kezdve ugyanabba a kategóriába tartozik, mint az ólom, az arzén és a higany.A tanulmány a Lancet Neurology folyóiratban jelent meg először még 2014 márciusában. Ebben a szerzők azt állították, hogy sok hasonló neurotoxint még nem sikerült beazonosítani a világon. Megjegyezeték, hogy egyre több gyermek esetében alakulnak ki idegrendszeri fejlődési fogyatékosságok a neurotoxinok hatására.Mindenkinek ajánlanám a fluormentes fogkrémet. A szájüregben a fluor hidrogén-fluoridot képez, amely egyébként képes feloldani az üveget. Az üveg pedig, mint a fogaink zománca, szilícium anyagokból áll, amelyeket ez a sav erodál. Ezért a fluor elpusztítja a fogak csontszövetét, másrészt lerakódást okoz a tobozmirigyben is.