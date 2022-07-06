La loi, la liberté - documentaire de Bernard Crutzen

9 juin 2022 : https://rumble.com/v179vmz-la-loi-la-libert.html

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Après "Ceci n'est pas un complot", Bernard Crutzen propose "La loi, la liberté". Un documentaire (1h03) sur une crise devenue plus politique que sanitaire. Le film se focalise sur la situation en Belgique, en utilisant un procédé original : celui d'une lettre que l'auteur écrit à son père, médecin à la retraite.

Pour rappel : "Ceci n'est pas un complot" de Bernard Crutzen en février 2021cf. https://www.brighteon.com/97ce1b08-e94d-4151-8281-9514ebeda9e3

