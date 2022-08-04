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WILL THE ANTICHRIST ARRIVE IN A UFO AS SPACE ALIEN COMMANDER-ASHTAR?
ANTICHRIST'S ARRIVAL IN A UFO?
ANTICHRIST'S ARRIVAL IN A UFO?
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157 views • August 04, 2022

THE DUKE OF HELL! WILL THE ANTICHRIST ARRIVE ON EARTH IN A UFO DURING WORLD-WAR-3 AS A SPACE ALIEN NAMED COMMANDER-ASHTAR? WILL HE BE THE FALSE SAVIOR OR MESSIAH WHOM THE BIBLE CALLS THE ANTICHRIST, THE 666 BEAST-MAN OF THE APOCALYPSE? WILL HE FOOL EVERYONE INTO TAKING THE MARK OF THE BEAST BIOCHIP IMPLANT IN THE RIGHT HANDS SO THEY CAN BUY AND SELL IN THE SATANIC NEW WORLD ORDER?

PLEASE WATCH THIS VERY UNIQUE 13 MINUTE VIDEO ACCORDINGLY.

YOU MAY GET THE BOOK, THE DUKE OF HELL AT AMAZON.COM HERE: The Duke Of Hell: The World's Final Dictator!: Cook, Mr. Terry L: 9798603615684: Amazon.com: Books  

YOU MAY WRITE ME AT EMAIL: [email protected] 

JESUS CHRIST IS LORD, AND HIS RETURN IS VERY NEAR, EVEN AT THE DOOR!

CHRISTIAN AUTHOR MR. TERRY L. COOK, WEST-COAST USA

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new world ordermark of the beastarea 51space aliensmark of beastufo commander ashtar666 antichristbeast of the apocalypse
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