WILL THE ANTICHRIST ARRIVE IN A UFO AS SPACE ALIEN COMMANDER-ASHTAR?

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THE DUKE OF HELL! WILL THE ANTICHRIST ARRIVE ON EARTH IN A UFO DURING WORLD-WAR-3 AS A SPACE ALIEN NAMED COMMANDER-ASHTAR? WILL HE BE THE FALSE SAVIOR OR MESSIAH WHOM THE BIBLE CALLS THE ANTICHRIST, THE 666 BEAST-MAN OF THE APOCALYPSE? WILL HE FOOL EVERYONE INTO TAKING THE MARK OF THE BEAST BIOCHIP IMPLANT IN THE RIGHT HANDS SO THEY CAN BUY AND SELL IN THE SATANIC NEW WORLD ORDER?
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JESUS CHRIST IS LORD, AND HIS RETURN IS VERY NEAR, EVEN AT THE DOOR!
CHRISTIAN AUTHOR MR. TERRY L. COOK, WEST-COAST USA