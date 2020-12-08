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Como fazer o colírio de CLO2 - MMS
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25 views • December 08, 2020
A compreensão básica processo de ativação é o requisito para qualquer protocolo, e caso não entenda o significado do termo: *ativação*, não prossiga até que tenha total conhecimento.
*Materiais para o procedimento:*
Clorito de sódio 22,4% (28%);
Ácido clorídrico (hcl) 4%;
https://www.clo2.com.br/purificador-de-agua-100ml-cada-frasco
01 frasco conta gotas, seja: em vidro âmbar ou plástico pead 2;
Água destilada ou soro fisiológico.
*Preparo do colírio*
01 gota ativada (clorito+ativador), podemos utilizar entre: 30 a 120ml de água destilada ou soro fisiológico (faça com 120ml, para avaliar sua sensibilidade) onde teremos uma solução diluída.
*Como usar*
Pingue 1 (uma) gota da solução diluída ( _jamais utilizem sem diluir_ ), em cada olho, num ciclo de 4x ao dia, com intervalos de 2 em 2 horas.
*Para fixar*
Então a cada 2 horas irá pingar 1 gota em cada olho, e repetir daqui a 2 horas, cumprindo um total de 4x ao dia.
Validade: 10 dias
*Materiais para o procedimento:*
Clorito de sódio 22,4% (28%);
Ácido clorídrico (hcl) 4%;
https://www.clo2.com.br/purificador-de-agua-100ml-cada-frasco
01 frasco conta gotas, seja: em vidro âmbar ou plástico pead 2;
Água destilada ou soro fisiológico.
*Preparo do colírio*
01 gota ativada (clorito+ativador), podemos utilizar entre: 30 a 120ml de água destilada ou soro fisiológico (faça com 120ml, para avaliar sua sensibilidade) onde teremos uma solução diluída.
*Como usar*
Pingue 1 (uma) gota da solução diluída ( _jamais utilizem sem diluir_ ), em cada olho, num ciclo de 4x ao dia, com intervalos de 2 em 2 horas.
*Para fixar*
Então a cada 2 horas irá pingar 1 gota em cada olho, e repetir daqui a 2 horas, cumprindo um total de 4x ao dia.
Validade: 10 dias
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