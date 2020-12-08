Como fazer o colírio de CLO2 - MMS

A compreensão básica processo de ativação é o requisito para qualquer protocolo, e caso não entenda o significado do termo: *ativação*, não prossiga até que tenha total conhecimento.*Materiais para o procedimento:*Clorito de sódio 22,4% (28%);Ácido clorídrico (hcl) 4%;01 frasco conta gotas, seja: em vidro âmbar ou plástico pead 2;Água destilada ou soro fisiológico.*Preparo do colírio*01 gota ativada (clorito+ativador), podemos utilizar entre: 30 a 120ml de água destilada ou soro fisiológico (faça com 120ml, para avaliar sua sensibilidade) onde teremos uma solução diluída.*Como usar*Pingue 1 (uma) gota da solução diluída ( _jamais utilizem sem diluir_ ), em cada olho, num ciclo de 4x ao dia, com intervalos de 2 em 2 horas.*Para fixar*Então a cada 2 horas irá pingar 1 gota em cada olho, e repetir daqui a 2 horas, cumprindo um total de 4x ao dia.Validade: 10 dias