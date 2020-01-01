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Video 5/12 - Il Vaccino anti Pertosse, i Test Clinici Pre-Licenza
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Il Padrino dei Vaccini: la deposizione di Stanley Plotkin
Le domande in questa parte mettono soprattutto in evidenza la mancanza del gruppo di controllo con placebo durante i test clinici dei vaccini, focalizzano sul vaccino anti pertosse e il periodo di test sulla sicurezza post somministrazione.
00:07:39 Il vaccino anti pertosse uccide 10 volte di più
00:17:45 Gli inserti dei produttori di vaccini con soli 4-5 giorni di monitoraggio per la sicurezza
00:19:19 Nessun gruppo di controllo per i test pre-licenza
00:24:10 Il vaccino anti epatite B, IOM revisiona per sclerosi multipla
00:29:41 Inserto anti epatite B e periodo di test di sicurezza (4 giorni)
00:38:26 Mancanza di gruppo di controllo con placebo
00:43:11 La durata del monitoraggio delle reazioni avverse sul vaccino IPOL e gruppo soggetto che riceve un altro vaccino contemporaneamente
Le domande in questa parte mettono soprattutto in evidenza la mancanza del gruppo di controllo con placebo durante i test clinici dei vaccini, focalizzano sul vaccino anti pertosse e il periodo di test sulla sicurezza post somministrazione.
00:07:39 Il vaccino anti pertosse uccide 10 volte di più
00:17:45 Gli inserti dei produttori di vaccini con soli 4-5 giorni di monitoraggio per la sicurezza
00:19:19 Nessun gruppo di controllo per i test pre-licenza
00:24:10 Il vaccino anti epatite B, IOM revisiona per sclerosi multipla
00:29:41 Inserto anti epatite B e periodo di test di sicurezza (4 giorni)
00:38:26 Mancanza di gruppo di controllo con placebo
00:43:11 La durata del monitoraggio delle reazioni avverse sul vaccino IPOL e gruppo soggetto che riceve un altro vaccino contemporaneamente
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