Dr Louis Fouché : le défi de la parité et de la vérité sur le Covid-19

luciole 1084 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

0 view • April 07, 2021



Magazine Nexus :



Nexus a eu l’occasion de rencontrer le médecin anesthésiste et réanimateur Louis Fouché (fondateur de ReinfoCovid) dans un cadre exceptionnel, le 20 février, en prenant de la hauteur sur le massif de Pastré à Marseille. Dans cet entretien long format, il nous livre son analyse claire et rigoureuse de la gestion du Covid-19 en France en s’appuyant sur son expérience du terrain et la littérature scientifique disponible. Armé d’un solide bagage en anthropologie de la technique, il nous explique également les raisons pour lesquelles la technique et la technologie ont pris une place trop importante dans nos sociétés et comment elles influencent négativement nos protensions collectives durant cette crise sanitaire. Il prône un retour à des protensions collectives positives et nous donne toutes les clés pour bien comprendre ces concepts majeurs. L’idée, selon lui, n’est pas de prouver que tel ou tel traitement fonctionne pour soigner le Covid-19, mais de refaire société tous ensemble en priorité. Il dresse néanmoins un tableau des approches thérapeutiques qui permettent de prévenir ou de soigner la maladie et qui ne sont pas ou peu relayées par les médias mainstream et par l’Etat, maintenant ainsi la plupart des Français dans la peur d’une maladie apparemment sans traitements efficaces.



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👉Voir ou revoir notre précédente interview du Dr Fouché sur le thème « Vaccin Arn



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