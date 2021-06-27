© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Wappie Esther vindt demo's een zinkend schip
Follow
0
Share
Report
368 views • June 27, 2021
Wappie Esther is terug van weggeweest, ze zat namelijk in de 'Facebookjail', niet dat we haar gemist hebben, maar toch.
Ook gekkie Esther vindt het leuk om in een auto een livedinges op te nemen, waarschijnlijk mag ze dat niet thuis of zo?
Esther neemt alles nog maar eens even door, demo's lijken een zinkend schip te zijn, niet meer dan een gezellig samenzijn en Esther gelooft nog steeds niet zo in corona, want ze kent niemand die er aan overleden is.
Maar dat is ook niet raar van iemand die een ei in haar tas stopt en die pas weer opmerkt als hij al aan het rotten is.
Ook gekkie Esther vindt het leuk om in een auto een livedinges op te nemen, waarschijnlijk mag ze dat niet thuis of zo?
Esther neemt alles nog maar eens even door, demo's lijken een zinkend schip te zijn, niet meer dan een gezellig samenzijn en Esther gelooft nog steeds niet zo in corona, want ze kent niemand die er aan overleden is.
Maar dat is ook niet raar van iemand die een ei in haar tas stopt en die pas weer opmerkt als hij al aan het rotten is.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.