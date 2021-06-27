Wappie Esther vindt demo's een zinkend schip

Wappie Esther is terug van weggeweest, ze zat namelijk in de 'Facebookjail', niet dat we haar gemist hebben, maar toch.

Ook gekkie Esther vindt het leuk om in een auto een livedinges op te nemen, waarschijnlijk mag ze dat niet thuis of zo?

Esther neemt alles nog maar eens even door, demo's lijken een zinkend schip te zijn, niet meer dan een gezellig samenzijn en Esther gelooft nog steeds niet zo in corona, want ze kent niemand die er aan overleden is.

Maar dat is ook niet raar van iemand die een ei in haar tas stopt en die pas weer opmerkt als hij al aan het rotten is.