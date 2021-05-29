Für Verwandte und Bekannte, die am Gen-Experiment teilnehmen wollen

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21 views • May 29, 2021



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spätestens Innerhalb 3 Jahren verlassen uns die Gestochenen

Das Gen-Experiment an Tieren wurde wegen zu hoher Todesfolge abgebrochen. Nun werden Freiwillige Das Gen-Experiment an Tieren wurde wegen zu hoher Todesfolge abgebrochen. Nun werden Freiwillige für die nicht zugelassenen Impfstoffe gesucht ...

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Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?

ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!

D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [

Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶spätestens Innerhalb 3 Jahren verlassen uns die GestochenenDas Gen-Experiment an Tieren wurde wegen zu hoher Todesfolge abgebrochen. Nun werden Freiwillige Das Gen-Experiment an Tieren wurde wegen zu hoher Todesfolge abgebrochen. Nun werden Freiwillige für die nicht zugelassenen Impfstoffe gesucht ...B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦​bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭​elfen☕ • 🇰ommentieren​💬 • 🇻​erbreiten​➥• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [ https://bridgeurl.com/aufwachen Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! Keywords corona-newsmrna-impfunggen-experiment

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