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Project Blue Beam - Das größte Täuschungsmanöver der NWO
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55 views • February 25, 2021
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Geplantes globales Mind Control-Projekt > Projekt Blue Beam
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DATUM: unbekannt, Zukunft, Ereignis unter dem falschen Papst (apokalyptischer Falscher Prophet)
ZWECK: Einleitung der Neuen Weltreligion und der NWO (die Stunde des apokalytischen Tieres 666)
THEMA: Alien-Invasion schafft die Illusion einer Bedrohung von außen, Messias-Projektion am Himmel, Darstellung eines zornigen und rachsüchtigen Gottes
MITTEL: Hologramm-Projektionstechnik am Himmel zusammen mit allen zur Verfügung stehenden Satelliten und Systemen (inklusive Handys)
DEFINITION: Blue Beam = Blauer Strahl
Das Projekt Blue Beam war eine geplante riesige Holographie-Projektion (durch HAARP), die vermutlich einen Alien-Angriff vortäuschen sollte, um Angst zu erzeugen, der scheinbar abgewehrt würde (von HAARP), von unseren "gutherzigen Beschützer-Regiemen", und so die Menschheit in Angst und Dankbarkeit weltweit einigen und untergeben sollte.
Teil des Blue Beam Projektes sind auch andere Frequenzmaschinen wie z.B.Mobiltelefone und deren Funkmasten.
Auch hier: https://www.bitchute.com/video/xolzeg3x6k4N
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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DEFINITION: Blue Beam = Blauer Strahl
Das Projekt Blue Beam war eine geplante riesige Holographie-Projektion (durch HAARP), die vermutlich einen Alien-Angriff vortäuschen sollte, um Angst zu erzeugen, der scheinbar abgewehrt würde (von HAARP), von unseren "gutherzigen Beschützer-Regiemen", und so die Menschheit in Angst und Dankbarkeit weltweit einigen und untergeben sollte.
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