© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΟΜΠΑΜΑ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ OBAMA:<< THANK YOU ...SATAN>>!!
Follow
8
Sign in to download MP3
Share
Report
1044 views • April 11, 2020
Το Αρχιερατείο της <<Εκκλησίας της Ελλάδος>> βαδίζει στα χναρια του Πάπα!
Μετά χαράς έκλεισαν τις εκκλησίες οι καριερίστες ρασοφόροι ακολουθώντας τον Σατανιστή Βαρθολομαίο...
Κωδικοποιημένο μήνυμα του Τράμπ σε ελεύθερη μετάφραση...ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ ΦΩΤΑ ΣΤΑ ΕΡΠΕΤΑ ΠΟΥ ΓΙΑ 150 ΧΡΟΝΙΑ ΧΑΚΑΡΑΝ ΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ!
Ο Γιώργος Τράγκας με γάντια από ελεύθερος σκοπευτής του χρήματος κατήντησε φιλιππινέζα του Σωτήρη Τσιόρδα και του Κούλη...ΕΝΑΣ ΕΝΑΣ ΞΕΒΡΑΚΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ!
Μετά χαράς έκλεισαν τις εκκλησίες οι καριερίστες ρασοφόροι ακολουθώντας τον Σατανιστή Βαρθολομαίο...
Κωδικοποιημένο μήνυμα του Τράμπ σε ελεύθερη μετάφραση...ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ ΦΩΤΑ ΣΤΑ ΕΡΠΕΤΑ ΠΟΥ ΓΙΑ 150 ΧΡΟΝΙΑ ΧΑΚΑΡΑΝ ΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ!
Ο Γιώργος Τράγκας με γάντια από ελεύθερος σκοπευτής του χρήματος κατήντησε φιλιππινέζα του Σωτήρη Τσιόρδα και του Κούλη...ΕΝΑΣ ΕΝΑΣ ΞΕΒΡΑΚΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ!
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.