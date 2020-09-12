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Coup de sang du Dr Pascal Trotta " Vous êtes des charlatans !"
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67 views • September 12, 2020
11 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=6aGDragrtI0&;feature=youtu.be
Thana TV : https://www.youtube.com/channel/UCDbtcU60vh_gglhqKcmT4Gg
Coup de sang du Dr Trotta sur la gestion de la pandémie.
Voici le lien de la campagne Ulule :
- https://www.ulule.com/hold-up-1/
Un immense merci à Nathalie Derivaux d'avoir pris le temps de cette interview.
la page Facebook :
https://www.facebook.com/Thana-TV-103368271400458/
Le site :
- https://tprod.fr/project/thanatos-itv/
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Très belle semaine !
Thana TV : https://www.youtube.com/channel/UCDbtcU60vh_gglhqKcmT4Gg
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- https://www.ulule.com/hold-up-1/
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