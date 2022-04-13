Речь Виктора Орбана после победы на выборах Фидес-ХДНП - Будапешт, 3 апреля 2022 г.

Речь Виктора Орбана после победы на выборах Фидес-ХДНП

Источник: miniszterelnok.hu

Будапешт, 3 апреля 2022 г.



Небольшой «Лучшее из»:



Мы выиграли столько, что это даже с луны видно, но точно из Брюсселя.



Чем больше победа, тем больше требуется скромности, и давайте признаем, что мы должны быть скромными сегодня вечером.



Это надо будет изучить, и если мы не сможем найти ответ, мы должны будем спросить у Доброго Бога, как же так случилось, что мы победили лучше всего, когда все объединились против нас.



Но что мы можем, пожалуй, подтвердить, что эта победа означает, что напрасны тактика, интриги и хитрость, в конце концов всегда побеждает сердце.



Можно даже сказать, что против нас выступили огромные международные силовые центры и организации. И нам также нужно сказать пару слов в их адрес. Можно сказать, что каждая копейка, отданная венгерскому

осталось пустая трата денег.



И, может быть, они позволят мне сказать, что венгерские левые казались худшей инвестицией в жизни дяди Дьюри (известная аллюзия на Джорджа Сороса, на венгерские корни). Он берет деньги только двенадцать лет.



Левые здесь дома, интернациональные левые повсюду, бюрократы в Брюсселе,

все деньги и организации империи Сороса, международные СМИ и, в конце концов, даже президента Украины.

У нас никогда не было столько противников одновременно.

Но напрасно много денег, и напрасно избыточная сила, если мы объединимся, нас не остановить.



Мы также с добрым сердцем думаем о наших американских друзьях, наших польских, итальянских, испанских, сербских, словацких и австрийских друзьях, которые были с нами и помогали нам в последние месяцы.

Мы посвящаем и им эту победу, это не только наша победа, это и их победа, потому что сегодня вечером здесь, в Будапеште, весь мир мог видеть, что победила христианско-демократическая политика, консервативная, гражданско-ориентированная политика и патриотическая политика.



И мы посылаем сообщение Европе, что это не прошлое, это будущее. Это будет наше общее европейское будущее.