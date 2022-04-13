© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Речь Виктора Орбана после победы на выборах Фидес-ХДНП - Будапешт, 3 апреля 2022 г.
Follow
0
Share
Report
1 view • April 13, 2022
Речь Виктора Орбана после победы на выборах Фидес-ХДНП
Источник: miniszterelnok.hu
Будапешт, 3 апреля 2022 г.
Небольшой «Лучшее из»:
Мы выиграли столько, что это даже с луны видно, но точно из Брюсселя.
Чем больше победа, тем больше требуется скромности, и давайте признаем, что мы должны быть скромными сегодня вечером.
Это надо будет изучить, и если мы не сможем найти ответ, мы должны будем спросить у Доброго Бога, как же так случилось, что мы победили лучше всего, когда все объединились против нас.
Но что мы можем, пожалуй, подтвердить, что эта победа означает, что напрасны тактика, интриги и хитрость, в конце концов всегда побеждает сердце.
Можно даже сказать, что против нас выступили огромные международные силовые центры и организации. И нам также нужно сказать пару слов в их адрес. Можно сказать, что каждая копейка, отданная венгерскому
осталось пустая трата денег.
И, может быть, они позволят мне сказать, что венгерские левые казались худшей инвестицией в жизни дяди Дьюри (известная аллюзия на Джорджа Сороса, на венгерские корни). Он берет деньги только двенадцать лет.
Левые здесь дома, интернациональные левые повсюду, бюрократы в Брюсселе,
все деньги и организации империи Сороса, международные СМИ и, в конце концов, даже президента Украины.
У нас никогда не было столько противников одновременно.
Но напрасно много денег, и напрасно избыточная сила, если мы объединимся, нас не остановить.
Мы также с добрым сердцем думаем о наших американских друзьях, наших польских, итальянских, испанских, сербских, словацких и австрийских друзьях, которые были с нами и помогали нам в последние месяцы.
Мы посвящаем и им эту победу, это не только наша победа, это и их победа, потому что сегодня вечером здесь, в Будапеште, весь мир мог видеть, что победила христианско-демократическая политика, консервативная, гражданско-ориентированная политика и патриотическая политика.
И мы посылаем сообщение Европе, что это не прошлое, это будущее. Это будет наше общее европейское будущее.
Источник: miniszterelnok.hu
Будапешт, 3 апреля 2022 г.
Небольшой «Лучшее из»:
Мы выиграли столько, что это даже с луны видно, но точно из Брюсселя.
Чем больше победа, тем больше требуется скромности, и давайте признаем, что мы должны быть скромными сегодня вечером.
Это надо будет изучить, и если мы не сможем найти ответ, мы должны будем спросить у Доброго Бога, как же так случилось, что мы победили лучше всего, когда все объединились против нас.
Но что мы можем, пожалуй, подтвердить, что эта победа означает, что напрасны тактика, интриги и хитрость, в конце концов всегда побеждает сердце.
Можно даже сказать, что против нас выступили огромные международные силовые центры и организации. И нам также нужно сказать пару слов в их адрес. Можно сказать, что каждая копейка, отданная венгерскому
осталось пустая трата денег.
И, может быть, они позволят мне сказать, что венгерские левые казались худшей инвестицией в жизни дяди Дьюри (известная аллюзия на Джорджа Сороса, на венгерские корни). Он берет деньги только двенадцать лет.
Левые здесь дома, интернациональные левые повсюду, бюрократы в Брюсселе,
все деньги и организации империи Сороса, международные СМИ и, в конце концов, даже президента Украины.
У нас никогда не было столько противников одновременно.
Но напрасно много денег, и напрасно избыточная сила, если мы объединимся, нас не остановить.
Мы также с добрым сердцем думаем о наших американских друзьях, наших польских, итальянских, испанских, сербских, словацких и австрийских друзьях, которые были с нами и помогали нам в последние месяцы.
Мы посвящаем и им эту победу, это не только наша победа, это и их победа, потому что сегодня вечером здесь, в Будапеште, весь мир мог видеть, что победила христианско-демократическая политика, консервативная, гражданско-ориентированная политика и патриотическая политика.
И мы посылаем сообщение Европе, что это не прошлое, это будущее. Это будет наше общее европейское будущее.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.