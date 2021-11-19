Кровь после «вакцинации». Эритроциты повреждены, они слипаются, их форма искажена

Vera Nika 133 followers Follow 2 Share Add to... Share Report

1803 views • November 19, 2021



«Поражающие факторы вакцинации» — читать статью

«Защита от приближающейся мировой принудительной

вакцинации-чипизации» —

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ

Только обращение к Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС спасёт от принудительной вакцинации-чипизации!



«Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности может осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины станет всем открыто...» (Виктория ПреобРАженская. Книга «Чудо Познания», 2021.



Большинство землян совершили ошибку — отвергли ПОМОЩЬ, ЗАЩИТУ Пришедшей Матери МиРАздания, Троицы, Духа Святого Матерь-Отец-Сын в Едином Вечном Лике Самой Любви! Предсказанной «Утешительницы» (Иоанна, гл.14-17), Духа Истины, о Явлении Которой было Возвещано. Поэтому, единственно через исправление сделанной ошибки земляне БУДУТ СПАСЕНЫ!



Люди сами себя отдали своим безверием в полную власть жесточайших сил тьмы, и поэтому происходит всё так как сейчас. Необходимо пробудиться духовно, иначе тёмные тёмные полностью исполнят свой план, поработив даже живые души, при этом совершив вполне заслуженное наказание безверных, бездумных потребителей и врагов Света, Жизни.



Поэтому лишь мирскими прагматичными методами возникшие проблемы не решаются. Действующим таким способом, кроме пробуждения активности, — будет разве что лишь дана возможность убедиться, что это не поможет. Чтобы поняли от Кого единственно ожидать Спасения для тех, кто обратятся через покаяние и Молитву.

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Представлены фрагменты видео. Полная версия - источник:

Оптимизация Вся правда, теперь я знаю, зачем этот дурдом, кто это придумал, зачем народ дурят, цифровизация, цифровизация человека, оцифровка человека, волновое излучение, новая реальность, внутри раствора, что в ампулах, информационный фон, воздействие на психику, роботы внутри тебя, все совсем не так, спутники Маска, цифровая реальность, новое будущее, новая цифровая валюта, новое мироустройство, новый мировой порядок, правление человечеством, клеймо раба ,цифровое клеймо".

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Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации



МОЛИТВА СВЕТА



Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Да Будет Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Пошли мне Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Защити меня Своим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

ПоРАзи Своим Светом Тьму!



Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ возполняюсь Тобой!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ излучаю Свет!



Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Тварится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Струится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Свет ПоРАжает Тьму!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Свет ОтРАжает Тьму!



Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:

— ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

— «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©



Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya Кровь после «вакцинации». Эритроциты повреждены, они слипаются, их форма искажена.«Поражающие факторы вакцинации» — читать статью https://justpaste.it/porajayuschie-faktory-vakcinacii (Скачать в формате pdf — https://justpaste.it/porajayuschie-faktory-vakcinacii/pdf ).«Защита от приближающейся мировой принудительнойвакцинации-чипизации» — https://vc.ru/u/799360-zvezdnyy-veter/238340-zashchita-ot-priblizhayushcheysya-mirovoy-prinuditelnoy-vakcinacii-chipizacii Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac Только обращение к Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС спасёт от принудительной вакцинации-чипизации!«Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности может осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины станет всем открыто...» (Виктория ПреобРАженская. Книга «Чудо Познания», 2021. https://youtu.be/TUGEO13dfp0 ).Большинство землян совершили ошибку — отвергли ПОМОЩЬ, ЗАЩИТУ Пришедшей Матери МиРАздания, Троицы, Духа Святого Матерь-Отец-Сын в Едином Вечном Лике Самой Любви! Предсказанной «Утешительницы» (Иоанна, гл.14-17), Духа Истины, о Явлении Которой было Возвещано. Поэтому, единственно через исправление сделанной ошибки земляне БУДУТ СПАСЕНЫ!Люди сами себя отдали своим безверием в полную власть жесточайших сил тьмы, и поэтому происходит всё так как сейчас. Необходимо пробудиться духовно, иначе тёмные тёмные полностью исполнят свой план, поработив даже живые души, при этом совершив вполне заслуженное наказание безверных, бездумных потребителей и врагов Света, Жизни.Поэтому лишь мирскими прагматичными методами возникшие проблемы не решаются. Действующим таким способом, кроме пробуждения активности, — будет разве что лишь дана возможность убедиться, что это не поможет. Чтобы поняли от Кого единственно ожидать Спасения для тех, кто обратятся через покаяние и Молитву._______________________________Представлены фрагменты видео. Полная версия - источник: https://youtu.be/NaHiGRckI_8 "В ЭТОМ ВИДЕО ... СОВСЕМ НА ПАЛЬЦАХ РАССКАЗЫВАЮ О ГЛАВНОМ СОБЫТИИ ... ССЫЛКИ НА ИССЛЕДОВАНИЯ на канале ЗОНА ПРОБУЖДЕНИЯ.Оптимизация Вся правда, теперь я знаю, зачем этот дурдом, кто это придумал, зачем народ дурят, цифровизация, цифровизация человека, оцифровка человека, волновое излучение, новая реальность, внутри раствора, что в ампулах, информационный фон, воздействие на психику, роботы внутри тебя, все совсем не так, спутники Маска, цифровая реальность, новое будущее, новая цифровая валюта, новое мироустройство, новый мировой порядок, правление человечеством, клеймо раба ,цифровое клеймо"._______________________________Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta МОЛИТВА СВЕТАМатерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Да Будет Свет!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Пошли мне Свет!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Защити меня Своим Светом!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!ПоРАзи Своим Светом Тьму!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Азъ возполняюсь Тобой!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Азъ излучаю Свет!Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОСТварится Свет!Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОССтруится Свет!Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОССвет ПоРАжает Тьму!Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОССвет ОтРАжает Тьму!Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya Keywords vaccinationtechnologycontroltranshumanismtotalchippingcoronaviruskoronavirusgenocidluciferin

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