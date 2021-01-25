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Qanon Kimmy: de 10 days of darkness zijn aangebroken in Amerika!
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571 views • January 25, 2021
Kimmy is opgewonden, dit keer niet van de buurman waar ze door 'in de kont genaaid is' maar omdat 'Q' heeft gesproken.
Deze mafkees die eerder nog beweerde dat het oke is dat er geplunderd wordt heeft gehoord dat de tien dagen van duisternis in Amerika zijn ingegaan.
Eindelijk, de 4e Wereldoorlog is aangebroken, wat is ze er blij om!
We gaan eraan mensen, want Kimmy zegt het en dan is het echt waar.
Deze mafkees die eerder nog beweerde dat het oke is dat er geplunderd wordt heeft gehoord dat de tien dagen van duisternis in Amerika zijn ingegaan.
Eindelijk, de 4e Wereldoorlog is aangebroken, wat is ze er blij om!
We gaan eraan mensen, want Kimmy zegt het en dan is het echt waar.
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