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Kvällens Galenskap 220408
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10 views • April 08, 2022
1. Veckans Valfläsk avsnitt 2. Ett kort meddelande från redaktionen. Har du fel värdegrund? Skrattar du trots att man inte får? Vill du att den här kanalen ska fortsätta fram till valet? Stöd vårt arbete via Swish eller donera pengarna direkt till Annika Strandhälls avbetalningsplan hos Kronofogdemyndigheten.
https://www.youtube.com/watch?v=v0G1lvh4xGA
2. Ett bildspel
https://widgetviewer.photoconnector.net/?widgetId=131fa353-514d-41ce-bc43-cf2223c6b797&;locale=sv-SE&nocache=1646217597627&popup=true
3. Inför den muslimska högtiden Ramadan lyfte statstelevisionen upp en imam med koppling till Muslimska brödraskapet som ”expert” för att han skulle dela med sig av sin kunskap inom islam. Samnytt kan berätta att statsreportern bakom inslaget är en hijab-aktivist tillika Black Lives Matter-aktivist som har målsättningen att ”bredda” journalistiken i Sverige.
https://samnytt.se/hijabaktvisten-ska-bredda-svt-anlitade-islamist-som-expert/
4. Den tyska förbundsdagen har röstat nej till förslaget att införa tvångsvaccinering mot covid-19. Den rödgröna regeringen i Tyskland meddelade i vintras att man ville tvinga hela den vuxna befolkningen att ta coronavaccin, något som väckte stor uppståndelse.
https://www.friatider.se/nej-till-tvangsvaccinering-i-tyskland
5. Sverigedemokraterna backar med en halv procentenhet och får 17 procent i den senaste mätningen från Aftonbladet/Demoskop. Det är en halv procentenhet lägre än partiets valresultat 2018 och det sämsta stödet för partiet i Aftonbladet/Demoskop sedan 2017.
https://nyheteridag.se/samsta-stodet-for-sd-sedan-2017-i-aftonbladet-demoskop/
6. Centerpartiet tar nu nya steg i närmandet till Socialdemokraterna för att kunna gå in regeringssamverkan med dem efter valet. Sedan C röstade nej till M i statsmistervotering 2018 har avståndet till de borgerliga bara ökat. Som ny partiledare har Magdalena Andersson lyckats skapa ”en mycket god och förtrolig relation” med Annie Lööf. Vissa beskriver den enligt Expressen till och med som ”vänskaplig”.
https://samtiden.nu/2022/04/c-gor-sig-redo-att-ga-in-i-s-regering/
7. Lögner, halvsanningar och utelämnande av väsentliga fakta. Så kan DN:s ’grävande journalistik kring bevakningen av det ryska valet beskrivas i korthet. Jag vet, för jag var med. Jag och en handfull andra är utpekade som vad läsaren i gemen tolkar det, rena kollaboratörer, sådana som man alltså sköt under kriget.
https://swebbtv.se/w/6nbP63kM4jFW2aDp1rPB21
https://www.youtube.com/watch?v=v0G1lvh4xGA
2. Ett bildspel
https://widgetviewer.photoconnector.net/?widgetId=131fa353-514d-41ce-bc43-cf2223c6b797&;locale=sv-SE&nocache=1646217597627&popup=true
3. Inför den muslimska högtiden Ramadan lyfte statstelevisionen upp en imam med koppling till Muslimska brödraskapet som ”expert” för att han skulle dela med sig av sin kunskap inom islam. Samnytt kan berätta att statsreportern bakom inslaget är en hijab-aktivist tillika Black Lives Matter-aktivist som har målsättningen att ”bredda” journalistiken i Sverige.
https://samnytt.se/hijabaktvisten-ska-bredda-svt-anlitade-islamist-som-expert/
4. Den tyska förbundsdagen har röstat nej till förslaget att införa tvångsvaccinering mot covid-19. Den rödgröna regeringen i Tyskland meddelade i vintras att man ville tvinga hela den vuxna befolkningen att ta coronavaccin, något som väckte stor uppståndelse.
https://www.friatider.se/nej-till-tvangsvaccinering-i-tyskland
5. Sverigedemokraterna backar med en halv procentenhet och får 17 procent i den senaste mätningen från Aftonbladet/Demoskop. Det är en halv procentenhet lägre än partiets valresultat 2018 och det sämsta stödet för partiet i Aftonbladet/Demoskop sedan 2017.
https://nyheteridag.se/samsta-stodet-for-sd-sedan-2017-i-aftonbladet-demoskop/
6. Centerpartiet tar nu nya steg i närmandet till Socialdemokraterna för att kunna gå in regeringssamverkan med dem efter valet. Sedan C röstade nej till M i statsmistervotering 2018 har avståndet till de borgerliga bara ökat. Som ny partiledare har Magdalena Andersson lyckats skapa ”en mycket god och förtrolig relation” med Annie Lööf. Vissa beskriver den enligt Expressen till och med som ”vänskaplig”.
https://samtiden.nu/2022/04/c-gor-sig-redo-att-ga-in-i-s-regering/
7. Lögner, halvsanningar och utelämnande av väsentliga fakta. Så kan DN:s ’grävande journalistik kring bevakningen av det ryska valet beskrivas i korthet. Jag vet, för jag var med. Jag och en handfull andra är utpekade som vad läsaren i gemen tolkar det, rena kollaboratörer, sådana som man alltså sköt under kriget.
https://swebbtv.se/w/6nbP63kM4jFW2aDp1rPB21
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