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Chloé F. - Le Covid19 en Suisse - au coeur des décisions mondiales
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21 views • May 02, 2020
La liberté commence où l'ignorance finit. (Victor Hugo)
La Fondation Rockefeller est à l'origine de / finance :
• Standard Oil (Esso)
• Exxon, Mobil, Chevron, BP
• Rapport Flexner (médecine chimique et Labos pharma) et Codex Alimentaires
• Programmes eugénistes, notamment sous l'Allemagne nazie
• l'OMS
• le WWF
• l'OMC
• l'ONU (+ terrain du siège à New York)
• Les tours du WTC de New York
• Le CFR
• Le groupe Bilderberg
• La Commission Trilatérale
• l'Institut Kinsey
• L'université de Chicago (école de la pensée de Milton Friedman et du néo-libéralisme) : John D Rockefeller.
• proximité de Henry Kissinger sous le Président américain Ford (Nelson Rockefeller, petit fils de John D, est vice-président de Ford)
• ID2020
• The American Cancer Society
• Un projet de John Grierson d'étudier l'influence des films sur l'opinion publique (1925)
• Don de la campagne Rigot pour le college Sismondi, proche de la SDN, ex-ONU
www.rockefellerfoundation.org/about-us/our-history/
28.03.20
Volonté de vacciner la population de la part de nos autorités...
Alors que la chloroquine guérit très bien cette grippe.
http://m.20min.ch/ro/news/suisse/story/Vaccin-necessaire-pour-combattre-le-Covid-19-22067991
Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (sept 2012) :
Art. 6 : situation particulière.
Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a.ordonner des mesures visant des individus;
b.ordonner des mesures visant la population;
c.astreindre les médecins et d’autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
d.déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.
Art. 7 : situation extraordinaire
Si une situation extraordinaire l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays.
Art. 32 : mesures de contraintes peuvent être imposées à la population
Les autorités cantonales compétentes qui ont ordonné une surveillance médicale, une quarantaine, un isolement ou un examen médical peuvent pourvoir à leur exécution par voie de contrainte.
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071012/index.html
Macron a signé un décret le 25 mars donnant les pleins pouvoirs aux opérateurs téléphoniques pour installer des antennes 5G.
https://lagedefaire-lejournal.fr/covid-19-le-gouvernement-booste-lactivite-des-operateurs-telecoms/
Hôpitaux vides :
• L’hôpital de la Charité à Berlin est complètement vide alors que les médias avancent qu’il est bondé en raison de la « crise du coronavirus ». La presse aux ordres veut faire croire à une pandémie pour créer une psychose.
https://profidecatholica.com/2020/04/01/mensonge-coronavirus-un-hopital-completement-vide-laurent-glauzy/
• Hôpitaux vides malgré les "alertes" disant que les hôpitaux sont pleins à milliers de mourants du coronavirus.
https://m.youtube.com/watchfeature=youtu.be&v=FMZ_88zvFSI
• Le nombre de morts du coronavirus est largement surestimé :
• Le 20 mars, le président de l’institut allemand Robert Koch a confirmé que l’Allemagne compte comme décès de Covid19 toute personne décédée qui a été infectée par un coronavirus, qu’elle ait ou non causé la mort.
En Italie, aux USA, au Royaume-Uni, le comptage est similaire.
https://www.lanceurdalerte.info/2020/04/08/coronavirus-les-chiffres-sont-faux/
• Les personnes mortes de cancer, de pneumonie ou d'arrêt cardiaque sont comptabilisés comme "morts du covid19".
https://www.youtube.com/watch?v=DH7Ot3DrmX4
• En France, en Italie, en Espagne, en Belgique, les morts infectés au covid19 sont comptabilisés comme morts du Covid19, que le virus soit la cause ou non du décès.
https://www.bilan.ch/economie/coronavirus-comment-comptabiliser-les-malades-et-les-victimes
57 000 000 de personnes meurent par an, donc en moyenne 156 164 par jour !
Le 1er est les maladies infectieuses, dont en premier les maladies respiratoires.
Le 2e le cancer.
3 400 000 personnes meurent de sous-nutrition par an, soit 9'315 par jour (d'autres sources parlent de 25'000 morts par jour)
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Mortalité_dans_le_monde
Source OMS : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
Déconfinement prévu dès le 15 avril au Danemark et le 14 pour l'Autriche.
https://www.lejdd.fr/International/voici-comment-nos-voisins-europeens-envisagent-le-deconfinement-3960626
La Suisse a indiqué mercredi qu'elle présenterait le 16 avril un plan de « premiers assouplissements », qui entrerait en vigueur avant la fin du mois.
Mais pas de rassemblement de plus de 10 personnes avant juillet-août.
https://www.lesechos.fr/monde/europe/coronavirus-plusieurs-pays-europeens-entrevoient-deja-le-deconfinement-1193716
La Fondation Rockefeller est à l'origine de / finance :
• Standard Oil (Esso)
• Exxon, Mobil, Chevron, BP
• Rapport Flexner (médecine chimique et Labos pharma) et Codex Alimentaires
• Programmes eugénistes, notamment sous l'Allemagne nazie
• l'OMS
• le WWF
• l'OMC
• l'ONU (+ terrain du siège à New York)
• Les tours du WTC de New York
• Le CFR
• Le groupe Bilderberg
• La Commission Trilatérale
• l'Institut Kinsey
• L'université de Chicago (école de la pensée de Milton Friedman et du néo-libéralisme) : John D Rockefeller.
• proximité de Henry Kissinger sous le Président américain Ford (Nelson Rockefeller, petit fils de John D, est vice-président de Ford)
• ID2020
• The American Cancer Society
• Un projet de John Grierson d'étudier l'influence des films sur l'opinion publique (1925)
• Don de la campagne Rigot pour le college Sismondi, proche de la SDN, ex-ONU
www.rockefellerfoundation.org/about-us/our-history/
28.03.20
Volonté de vacciner la population de la part de nos autorités...
Alors que la chloroquine guérit très bien cette grippe.
http://m.20min.ch/ro/news/suisse/story/Vaccin-necessaire-pour-combattre-le-Covid-19-22067991
Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (sept 2012) :
Art. 6 : situation particulière.
Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a.ordonner des mesures visant des individus;
b.ordonner des mesures visant la population;
c.astreindre les médecins et d’autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
d.déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.
Art. 7 : situation extraordinaire
Si une situation extraordinaire l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays.
Art. 32 : mesures de contraintes peuvent être imposées à la population
Les autorités cantonales compétentes qui ont ordonné une surveillance médicale, une quarantaine, un isolement ou un examen médical peuvent pourvoir à leur exécution par voie de contrainte.
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071012/index.html
Macron a signé un décret le 25 mars donnant les pleins pouvoirs aux opérateurs téléphoniques pour installer des antennes 5G.
https://lagedefaire-lejournal.fr/covid-19-le-gouvernement-booste-lactivite-des-operateurs-telecoms/
Hôpitaux vides :
• L’hôpital de la Charité à Berlin est complètement vide alors que les médias avancent qu’il est bondé en raison de la « crise du coronavirus ». La presse aux ordres veut faire croire à une pandémie pour créer une psychose.
https://profidecatholica.com/2020/04/01/mensonge-coronavirus-un-hopital-completement-vide-laurent-glauzy/
• Hôpitaux vides malgré les "alertes" disant que les hôpitaux sont pleins à milliers de mourants du coronavirus.
https://m.youtube.com/watchfeature=youtu.be&v=FMZ_88zvFSI
• Le nombre de morts du coronavirus est largement surestimé :
• Le 20 mars, le président de l’institut allemand Robert Koch a confirmé que l’Allemagne compte comme décès de Covid19 toute personne décédée qui a été infectée par un coronavirus, qu’elle ait ou non causé la mort.
En Italie, aux USA, au Royaume-Uni, le comptage est similaire.
https://www.lanceurdalerte.info/2020/04/08/coronavirus-les-chiffres-sont-faux/
• Les personnes mortes de cancer, de pneumonie ou d'arrêt cardiaque sont comptabilisés comme "morts du covid19".
https://www.youtube.com/watch?v=DH7Ot3DrmX4
• En France, en Italie, en Espagne, en Belgique, les morts infectés au covid19 sont comptabilisés comme morts du Covid19, que le virus soit la cause ou non du décès.
https://www.bilan.ch/economie/coronavirus-comment-comptabiliser-les-malades-et-les-victimes
57 000 000 de personnes meurent par an, donc en moyenne 156 164 par jour !
Le 1er est les maladies infectieuses, dont en premier les maladies respiratoires.
Le 2e le cancer.
3 400 000 personnes meurent de sous-nutrition par an, soit 9'315 par jour (d'autres sources parlent de 25'000 morts par jour)
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Mortalité_dans_le_monde
Source OMS : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
Déconfinement prévu dès le 15 avril au Danemark et le 14 pour l'Autriche.
https://www.lejdd.fr/International/voici-comment-nos-voisins-europeens-envisagent-le-deconfinement-3960626
La Suisse a indiqué mercredi qu'elle présenterait le 16 avril un plan de « premiers assouplissements », qui entrerait en vigueur avant la fin du mois.
Mais pas de rassemblement de plus de 10 personnes avant juillet-août.
https://www.lesechos.fr/monde/europe/coronavirus-plusieurs-pays-europeens-entrevoient-deja-le-deconfinement-1193716
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