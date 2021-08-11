L’Hypocrisie du Covid Exposé



Un million de morts du coronavirus dans le monde. 1,780,000 morts du Sida. 6 millions de morts d'AVC. 6 millions de morts du tabac. On ne ferme pas les bureaux de tabac que je sache. Pourquoi on ferme les restaurant pour le coronavirus et on ne ferme pas les bureaux de tabac pour le 6 millions de morts de tabac chaque année dans le monde. 3 millions de morts d’alcool. 7 millions morts du cancer. 3,400,000 morts de sous-alimentation. 1,210,000 morts chaque année des accidents de la route. On n'interdit pas la voiture pour autant. Donc pourquoi le coronavirus on fait autant?