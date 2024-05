Nick Fuentes: “America is not a Judeo-Christian country. It’s a Christian country. Our Religion is not based on these ‘Jewish’ people. I don’t think they are Jewish, really. That’s what we call them, but they’re not the Jews from the Old Testament.”📕 ✝️ 🇺🇸🧐





