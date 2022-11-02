«Ο Πραγματικός Άντονι Φάουτσι» - Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ (Ντοκιμαντέρ - 1ο Μέρος - Επεισόδιο 1/3)

Αυτό το ντοκιμαντέρ αποτελείται από 2 μέρη. Το πρώτο μέρος έχει 3 επεισόδια και το δεύτερο 2 επεισόδια.

Δείτε τώρα το πρώτο επεισόδιο του πρώτου μέρους, πάντα φυσικά με ελληνικούς υπότιτλους.

ο 2ο επεισόδιο του 1ου μέρους εδώ: https://www.brighteon.com/6cf4f1c1-11bb-4497-ada2-d009597058f5

Το 3ο επεισόδιο του 1ου μέρους εδώ: https://www.brighteon.com/745db9cb-75ac-4455-9608-4c4ef3a30c97

Το 1ο επεισόδιο του 2ου μέρους εδώ: https://www.brighteon.com/763e08b6-600e-4ae4-9e16-ebfec3843029

Το 2ο επεισόδιο του 2ου μέρους εδώ: https://www.brighteon.com/c5ed1383-5c4a-4445-a113-1824e14c4fe9

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Η ιστορία με μια ματιά

Μέσα στα πρώτα 5 λεπτά, καταλαβαίνετε γιατί το βιβλίο του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ "The Real Anthony Fauci - Ο πραγματικός Άντονι Φάουτσι", είναι τώρα ένα μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ, γυρισμένο από τον Τζεφ Χέις [Jeff Hayes], που εκθέτει τις Μεγάλες Φαρμακοβιομηχανίες, τις Μεγάλες Τεχνολογικές Εταιρείες και τις Μεγάλες Κυβερνήσεις.

Αυτή η ταινία είναι πραγματικά μια ταινία που ΠΡΕΠΕΙ να δείτε αν είστε "αναζητητής της αλήθειας" σε σχέση με τον άνθρωπο που είναι σήμερα ο μακροβιότερος υπάλληλος του Υπουργείου Κυβέρνησης των ΗΠΑ ως επικεφαλής του NIAID. Για όσους από εσάς έχετε γεννηθεί τη δεκαετία του 1980, πιθανότατα δεν θα θυμάστε τις φρικαλεότητες στις οποίες συμμετείχε αυτό το άτομο, ιδίως κατά τη διάρκεια της επιδημίας του AIDS. Αν νομίζατε ότι ο Κόβιντ ήταν κακός, θα έπρεπε να είχατε δει τότε τι έκανε!!!

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Τζεφ Χέιζ, λέει:

"Είχα γνώση του τι έκανε ο Φάουτσι κατά τη διάρκεια του COVID, αλλά δεν είχα ιδέα για την ιστορία του και τη ζημιά που είχε κάνει και τη δομή της εξουσίας που είχε χτίσει κατά τη διάρκεια της κρίσης του AIDS και πόσο έβλαψε τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, καθώς πραγματικά συγκέντρωσε τη δύναμη της εξουσίας του κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου".

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