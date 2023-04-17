Obbligo vaccinale - Reazioni in corsia [2022 - Paolo Cassina]

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https://rumble.com/v1kamsv-obbligo-vaccinale-reazioni-in-corsia-documentario.html https://playmastermovie.com/obbligo-vaccinale-reazioni-in-corsia-un-documentario-playmastermovie
Gli infermieri con una coscienza non ci stanno. Un documentario di Paolo Cassina e prodotto da Playmastermovie che raccoglie le testimonianze dei sanitari che si sono vaccinati e hanno subito le reazioni avverse.
Un documentario che non vedrete in nessuna TV del mainstream.
Col D.L.44/21 gli operatori sanitari sono stati messi di fronte al ricatto vaccinale, pena la perdita del posto di lavoro.