Obbligo vaccinale - Reazioni in corsia [2022 - Paolo Cassina]

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Gli infermieri con una coscienza non ci stanno. Un documentario di Paolo Cassina e prodotto da Playmastermovie che raccoglie le testimonianze dei sanitari che si sono vaccinati e hanno subito le reazioni avverse.

Un documentario che non vedrete in nessuna TV del mainstream.

Col D.L.44/21 gli operatori sanitari sono stati messi di fronte al ricatto vaccinale, pena la perdita del posto di lavoro.