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Geheimnis Deagel-Liste
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❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
USA minus 70 %, Deutschland minus 65 %
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Seit Jahren versetzt die sogenannte "Deagel-Liste" Menschen in aller Welt in Angst und Schrecken. Demnach sollen viele Staaten der Welt bis zum Jahr 2025 zwischen 50 und 80 Prozent ihrer Bevölkerung verlieren. Doch was ist dran an diesen Prognosen, und wer steckt dahinter? Um diese Frage zu beantworten, hat sich Gerhard Wisnewski tiefer in das Geheimnis der Deagel-Liste hinein gekniet und ein paar erstaunliche Antworten gefunden...
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
Gute Nachricht von WAK: Deagel.com nicht mehr aufrufbar 🤔 Dauerhaft?
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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