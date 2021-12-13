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Россия. Новейшая история
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36 views • December 13, 2021
13 дек. 2021 г. Документальный фильм. Россия 1 smotrim.ru/brand/67232
Владимир Путин: "Когда Советский Союз прекратил существование, началась такая энергичная попытка переделать мир под себя, теми, кто посчитал себя победителями в холодной войне. Ясно, было совершенно очевидно что эта трансформация будет тем болезненнее для нас, чем слабее мы будем, поэтому одна из главных задач заключалась в том, чтобы восстановить экономику, и на базе восстановленных экономики и социальной сферы, потому что нужно было и людям было дать возможность глоток чистого воздуха почувствовать; на этой базе восстанавливать оборонно-промышленный комплекс, восстанавливать наши научные школы, и вооруженные силы. Действительно, многое в этом удалось сделать."
Владимир Путин: "Когда Советский Союз прекратил существование, началась такая энергичная попытка переделать мир под себя, теми, кто посчитал себя победителями в холодной войне. Ясно, было совершенно очевидно что эта трансформация будет тем болезненнее для нас, чем слабее мы будем, поэтому одна из главных задач заключалась в том, чтобы восстановить экономику, и на базе восстановленных экономики и социальной сферы, потому что нужно было и людям было дать возможность глоток чистого воздуха почувствовать; на этой базе восстанавливать оборонно-промышленный комплекс, восстанавливать наши научные школы, и вооруженные силы. Действительно, многое в этом удалось сделать."
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