Россия. Новейшая история

13 дек. 2021 г. Документальный фильм. Россия 1 smotrim.ru/brand/67232

Владимир Путин: "Когда Советский Союз прекратил существование, началась такая энергичная попытка переделать мир под себя, теми, кто посчитал себя победителями в холодной войне. Ясно, было совершенно очевидно что эта трансформация будет тем болезненнее для нас, чем слабее мы будем, поэтому одна из главных задач заключалась в том, чтобы восстановить экономику, и на базе восстановленных экономики и социальной сферы, потому что нужно было и людям было дать возможность глоток чистого воздуха почувствовать; на этой базе восстанавливать оборонно-промышленный комплекс, восстанавливать наши научные школы, и вооруженные силы. Действительно, многое в этом удалось сделать."